Олександр Терен сказав, чи спілкується з кимось з учасниць "Холостяка"

Так, зі слів Олександра, "всі дівчата з проєкту прекрасні" і з кожною у нього своя історія, яка вже завершилась.

Втім, наразі вони не підтримують зв'язок один з одним.

“Ми не спілкуємось, але я завжди готовий підтримати кожну за потреби", - сказав ветеран. Чи спілкується Терен з кимось з учасниць "Холостяка" (скріншот)

Також у нього поцікавились, чи погодився б він знову взяти участь у "Холостяку". На що Будько лаконічно відповів: "ні".

Стосовно свого стану після завершення проєкту, Терен каже, що трохи пізніше розповість про цей свій період. Чи взяв би Терен знову участь у "Холостяку" (скріншот)