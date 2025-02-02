Александр Терен сказал, общается ли с кем-то из участниц "Холостяка"

Так, по словам Александра, "все девушки из проекта прекрасны" и с каждой у него своя история, которая уже завершилась.

Впрочем, пока они не поддерживают связь друг с другом.

"Мы не общаемся, но я всегда готов поддержать каждую при необходимости", - сказал ветеран. Общается ли Терен с кем-то из участниц "Холостяка" (скриншот)

Также у него поинтересовались, согласился бы он снова принять участие в "Холостяке". На что Будько лаконично ответил: "нет".

Относительно своего состояния после завершения проекта, Терен говорит, что чуть позже расскажет об этом своем периоде. Принял бы Терен снова участие в "Холостяке" (скриншот)