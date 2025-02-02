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Александр Терен сказал, общается ли с кем-то из участниц "Холостяка"

Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

Главный герой проекта "Холостяк-13", ветеран Александр Будько с позывным Терен, признался, общается ли с кем-то из участниц реалити.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Терена.

Так, по словам Александра, "все девушки из проекта прекрасны" и с каждой у него своя история, которая уже завершилась.

Впрочем, пока они не поддерживают связь друг с другом.

"Мы не общаемся, но я всегда готов поддержать каждую при необходимости", - сказал ветеран.Общается ли Терен с кем-то из участниц "Холостяка" (скриншот)

Также у него поинтересовались, согласился бы он снова принять участие в "Холостяке". На что Будько лаконично ответил: "нет".

Относительно своего состояния после завершения проекта, Терен говорит, что чуть позже расскажет об этом своем периоде.Принял бы Терен снова участие в "Холостяке" (скриншот)

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Холостяк