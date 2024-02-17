UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олександр та Катерина Усики похрестили донечку Марію: де пройшло таїнство (фото)

Олександр та Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Іванна Пашкевич

37-річний боксер Олександр Усик і його дружина Катерина хрестили новонароджену донечку Марію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці спортсмена.

Де пройшло таїнство хрещення

Так, судячи зі stories Катерини, хрещення четвертої дитини подружжя відбулося у Києві у Свято-Троїцькому храмі.

Усики похрестили доньку Марію (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кохана боксера не показала у соцмережах малюка, однак поділися милими знімками з чоловіком, зробленими після особливої події.

На них Олександр ніжно обіймає свою дружину. Подружжя виглядає дуже щасливим.

Олександр та Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, Усики вчетверте стали батьками наприкінці січня. Пара також виховує доньку Єлизавету (13 років) та двох синів Кирила (10) та Михайла (8).

Раніше відомий український співак назвав стать майбутньої дитини.

Також дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикБоксХрещенняДіти