Олегу Скрипці вперше присвятили пісню. Хто і чому це зробив?

Український панк-гурт квіткіс, який раніше присвятив пісню "крутому чуваку" Епіфанію, вперше за три місяці випустив новий трек. Він отримав назву "Зорі". А надихнули киян на його створення легенди української музики - група Воплі Відоплясова.
Як саме Олег Скрипка "доклав руку" до створення цієї пісні, навіть сам того не відаючи, - читайте у матеріалі Styler.
За словами учасників гурту квіткіс, вони записали новий альбом "Ритмоплин" (куди власне увійде й свіжий трек), пісні в якому будуть "своєрідними респектами культовим українським артистам, без яких наша альтернативна сцена не зародилася б і не вижила".
Трек "Зорі" у рамках цієї концепції - "ода ВВ, чиї альбоми - від "Або або" до "Були деньки" - виховали купу поколінь меломанів й стали справжнім скарбом української культури".
"ВВ епохи Скрипки, Піпи, Сахна, Рогачевського, а ще раніше й Здоренка, - це база, ґрунт і фундамент. Всі знають пісні "Були на селі", "Зв'язок", "Країна мрій", "Музика", багато музикантів переспівують хіти "Танці" і "Весна". А скільки для популяризації українського андеґраунду у світі зробив Олег Юрійович і Ко! Одним словом, за цей епохальний вплив ми і хочем подякувать "воплям", - коментують учасники квіткіс.
Варто додати, що пісня "Зорі" створена у не притаманній для квіткіс стилістиці, адже музиканти тут зробили ставку на фолк-панк.
Текст пісні "Зорі"
Той липневий теплий вечір
Не забуду, так і знай!
Як я брав тебе на плечі,
Ніс у свій домашній рай.
Де зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!
Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!
Було добре нам у раю
У святу купальську ніч.
Музика тихенько грала,
Я лягав у твою піч.
Ти мене пекла-плекала,
Замісила, як на хліб.
Їла. Мною ж запивала,
Оголяючи свій німб...
Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!
Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!
квіткіс полюбляють випендрюватись (фото: прес-служба гурту)
Раніше ми писали, що музиканти з квіткіс "пограбували" квітковий магазин у Києві заради дивної мети.