Український панк-гурт присвятив пісню Епіфанію, бо він "крутий чувак"
3 лютого київський панк-гурт квіткіс випустив нову пісню "Анатомія". Також музиканти показали "пристрасне" лірик-відео до свого нового творіння.
Цікаво, що цю пісню про кохання і пристрасть учасники квіткіс присвятили… митрополиту Київському і всієї України.
"Так збіглося, що в Епіфанія 3 лютого день народження. Він дуже крутий чувак, бо дарує море приємних емоцій багатьом людям. Може, для когось, ці даровані главою ПЦУ емоції навіть зіставні з тими емоціями, які людина отримує під час інтимної спокуси", - жартома (чи ні?) коментують артисти.
Разом з тим на сторінках гурту у соціальних мережах йдеться про те, що пісня "Анатомія" - про "чисте кохання, яке п'янить і змушує кайфувати усіх учасників цього магічного процесу".
Текст пісні "Анатомія":
Анатомія тіла
Така приємна на дотик,
Так, ніби в діло наркотик,
Або вечір суботи,
Як твій улюблений котик
(Чи що ти там іще любиш?)
Анатомія тіла така приємна.
Ти чуєш?
Коси і шия, груди
Для мене твої
Солодко згубні,
І хай мені буде
Навіть боляче -
Проситиму ще!
Анатомія тіла розкачує амплітуди,
Твої зволожує губи
І там, і тут, і усюди.
Вона брудніша за бруд,
Вона чистіша за сльози,
Анатомія тіла -
Метаморфоза!
Коси і шия, груди
Для мене твої
Солодко згубні,
І хай мені буде
Навіть боляче -
Проситиму ще!
Додамо, що запис пісні відбувався на київських студіях FDR і Top Sound Records, а до запису долучився колишній учасник популярного гурту Roll Models Назар Миколаєць. Саундпродюсером треку традиційно для квіткіс виступив знаний музикант, лідер формації Ульмо Три Костянтин Шелудько.
Нагадаємо, восени квіткіс показали дуже красиве відео до Дня захисників і захисниць України.