Олегу Скрипке впервые посвятили песню. Кто и почему это сделал?

Украинская панк-группа квіткіс, ранее посвятившая песню "крутому чуваку" Эпифанию, впервые за три месяца выпустила новый трек. Он получил название "Зорі". А вдохновили киевлян на его создание легенды украинской музыки - группа Воплі Відоплясова.
Как именно Олег Скрипка "приложил руку" к созданию этой песни, даже сам не зная того, - читайте в материале Styler.
По словам участников группы квіткіс, они записали новый альбом "Ритмоплин" (куда собственно войдет и свежий трек), песни в котором будут "своеобразными респектами культовым украинским артистам, без которых наша альтернативная сцена не зародилась бы и не выжила".
Трек "Зорі" в рамках этой концепции - "ода ВВ, чьи альбомы - от "Або або" до "Були деньки" - воспитали кучу поколений меломанов и стали настоящим сокровищем украинской культуры".
"ВВ эпохи Скрипки, Пипы, Сахно, Рогачевского, а еще раньше и Здоренко, - это база, грунт и фундамент. Все знают песни "Були на селі", "Зв'язок", "Країна мрій", "Музика", много музыкантов перепевают хиты "Танці" и "Весна". А сколько для популяризации украинского андерграунда в мире сделал Олег Юрьевич и Ко! Одним словом, за это эпохальное влияние мы и хотим поблагодарить "воплей", - комментируют участники квіткіс.
Стоит добавить, что песня "Зорі" создана в не характерной для квіткіс стилистике, ведь музыканты здесь сделали ставку на фолк-панк.
Текст песни "Зорі"
Той липневий теплий вечір
Не забуду, так і знай!
Як я брав тебе на плечі,
Ніс у свій домашній рай.
Де зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!
Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!
Було добре нам у раю
У святу купальську ніч.
Музика тихенько грала,
Я лягав у твою піч.
Ти мене пекла-плекала,
Замісила, як на хліб.
Їла. Мною ж запивала,
Оголяючи свій німб...
Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!
Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!
квіткіс любят выпендриваться (фото: пресс-служба группы)
Ранее мы писали, что музыканты с квіткіс "ограбили" цветочный магазин в Киеве ради странной цели.