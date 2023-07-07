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Олегу Скрипці вперше присвятили пісню. Хто і чому це зробив?

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П'ятниця 07 липня 2023 19:40
Олегу Скрипці вперше присвятили пісню. Хто і чому це зробив? квіткіс випустили нову пісню "Зорі" (фото: прес-служба гурту)
Автор: Василина Копитко

Український панк-гурт квіткіс, який раніше присвятив пісню "крутому чуваку" Епіфанію, вперше за три місяці випустив новий трек. Він отримав назву "Зорі". А надихнули киян на його створення легенди української музики - група Воплі Відоплясова.

Як саме Олег Скрипка "доклав руку" до створення цієї пісні, навіть сам того не відаючи, - читайте у матеріалі Styler.

Що відомо про пісню "Зорі"

За словами учасників гурту квіткіс, вони записали новий альбом "Ритмоплин" (куди власне увійде й свіжий трек), пісні в якому будуть "своєрідними респектами культовим українським артистам, без яких наша альтернативна сцена не зародилася б і не вижила".

Трек "Зорі" у рамках цієї концепції - "ода ВВ, чиї альбоми - від "Або або" до "Були деньки" - виховали купу поколінь меломанів й стали справжнім скарбом української культури".

"ВВ епохи Скрипки, Піпи, Сахна, Рогачевського, а ще раніше й Здоренка, - це база, ґрунт і фундамент. Всі знають пісні "Були на селі", "Зв'язок", "Країна мрій", "Музика", багато музикантів переспівують хіти "Танці" і "Весна". А скільки для популяризації українського андеґраунду у світі зробив Олег Юрійович і Ко! Одним словом, за цей епохальний вплив ми і хочем подякувать "воплям", - коментують учасники квіткіс.

Варто додати, що пісня "Зорі" створена у не притаманній для квіткіс стилістиці, адже музиканти тут зробили ставку на фолк-панк.

Текст пісні "Зорі"

Той липневий теплий вечір
Не забуду, так і знай!
Як я брав тебе на плечі,
Ніс у свій домашній рай.

Де зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!

Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!

Було добре нам у раю
У святу купальську ніч.
Музика тихенько грала,
Я лягав у твою піч.

Ти мене пекла-плекала,
Замісила, як на хліб.
Їла. Мною ж запивала,
Оголяючи свій німб...

Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!

Зорі падають на землю,
Падаю на землю. I love you.
Більшого мені не треба -
Вдосталь я тебе люблю!

Олегу Скрипці вперше присвятили пісню. Хто і чому це зробив?

квіткіс полюбляють випендрюватись (фото: прес-служба гурту)

Раніше ми писали, що музиканти з квіткіс "пограбували" квітковий магазин у Києві заради дивної мети.

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