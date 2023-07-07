Олегу Скрипке впервые посвятили песню. Кто и почему это сделал?

Украинская панк-группа квіткіс, ранее посвятившая песню "крутому чуваку" Эпифанию , впервые за три месяца выпустила новый трек. Он получил название "Зорі". А вдохновили киевлян на его создание легенды украинской музыки - группа Воплі Відоплясова.

Как именно Олег Скрипка "приложил руку" к созданию этой песни, даже сам не зная того, - читайте в материале Styler .

Что известно о песне "Зорі"

По словам участников группы квіткіс, они записали новый альбом "Ритмоплин" (куда собственно войдет и свежий трек), песни в котором будут "своеобразными респектами культовым украинским артистам, без которых наша альтернативная сцена не зародилась бы и не выжила".

Трек "Зорі" в рамках этой концепции - "ода ВВ, чьи альбомы - от "Або або" до "Були деньки" - воспитали кучу поколений меломанов и стали настоящим сокровищем украинской культуры".

"ВВ эпохи Скрипки, Пипы, Сахно, Рогачевского, а еще раньше и Здоренко, - это база, грунт и фундамент. Все знают песни "Були на селі", "Зв'язок", "Країна мрій", "Музика", много музыкантов перепевают хиты "Танці" и "Весна". А сколько для популяризации украинского андерграунда в мире сделал Олег Юрьевич и Ко! Одним словом, за это эпохальное влияние мы и хотим поблагодарить "воплей", - комментируют участники квіткіс.

Стоит добавить, что песня "Зорі" создана в не характерной для квіткіс стилистике, ведь музыканты здесь сделали ставку на фолк-панк.

Текст песни "Зорі"

Той липневий теплий вечір

Не забуду, так і знай!

Як я брав тебе на плечі,

Ніс у свій домашній рай.

Де зорі падають на землю,

Падаю на землю. I love you.

Більшого мені не треба -

Вдосталь я тебе люблю!

Зорі падають на землю,

Падаю на землю. I love you.

Більшого мені не треба -

Вдосталь я тебе люблю!

Було добре нам у раю

У святу купальську ніч.

Музика тихенько грала,

Я лягав у твою піч.

Ти мене пекла-плекала,

Замісила, як на хліб.

Їла. Мною ж запивала,

Оголяючи свій німб...

Зорі падають на землю,

Падаю на землю. I love you.

Більшого мені не треба -

Вдосталь я тебе люблю!

Зорі падають на землю,

Падаю на землю. I love you.

Більшого мені не треба -

Вдосталь я тебе люблю!

квіткіс любят выпендриваться (фото: пресс-служба группы)