Жира нет: Олег Винник раскрыл секрет идеальной физической формы

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник рассказал про свой вес и рацион питания

Олег Винник рассказал, как ему удается находиться в отличной форме. В интервью журналистам "Зіркового шляху" артист признался, что для того, чтобы оставаться в отличной физической форме, он правильно питается и занимается спортом.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Певец отметил, что никаких "чудес нет".

"Мы должны понимать, что и сколько мы едим. Это очень важно. Раньше я не думал об этом, и я знаю, что 99% человечества об этом тоже не думает. Даже, если ты съешь утром черного хлеба с маслом, это нормально. Масло, кстати, это не так плохо. Это даже хорошо. А вот перед сном хлеба белого наесться или макарон, например... Мы знаем четко, что это откладывается в "булочки", - рассказал Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист, который на днях дал большой сольный концерт в родном селе Червоный Кут в память про родителей, признался, что в последнее время ест всего по-немножко, но абсолютно не набирает лишнего веса.

"Я держусь 80 кг. Конечно для того, чтобы держаться, нужно спортом заниматься, привык к спорту и все в мышцах, жира нет", - говорит артист.

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