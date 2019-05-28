Олег Винник выпустил новую песню, которая уже покорила сердца украинок

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник привел в восторг сеть своей новой песней "Наталя-Наталі"

Олег Винник наконец-то выпустил новую песню "Наталя-Наталі", в которой советует, как бороться с интернет-зависимостью, и которой уже тронул сердца тысяч украинок.

Новое творение главного сердцееда Украины вышла остроумной, драйвовой, рок-н-рольною и совсем не похожей на предыдущие треки певца. И заметим, что при всем том, в музыке "Наталя-Наталі" присутствует украинский колорит, а в тексте - украинский стержень.

"К сожалению, для многих счастье сегодня измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. "Посиделки" в соцсетях, просмотр ленты новостей - привычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь - другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню", - отмечает Винник и сразу же поет: "Та любов, як цілющий бальзам, - ліки від Фейсбук-Інстаграм".

Олег Винник записал песню "Наталя-Наталі"

Текст песни "Наталя-Наталі":

Ти не вірила в любов,

Інтернетом блукаючи знов,

Блог вела про здорове життя,

Та забула про почуття...

Ой, не спиш по ночах -

Бачу я по очах.

Ах-ах-ах...

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти - найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Ти купалась, як у морях,

В лайках і у коментарях.

Та любов, як цілющий бальзам,

Ліки від Фейсбук-Інстаграм.

Ой, не спиш по ночах -

Бачу я по очах.

Ах-ах-ах...

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти - найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Композиция, которая вышла 28 мая, уже прочно засела в ушах и сердцах многих поклонниц и поклонников Олега.

Вот, что пишут о песне "Наталя-Наталі" украинцы в социальных сетях.

Спасибо за этот хит!

Отличная песня! С юмором, заводная, танцевать под нее так и хочется! Как всегда - на высшем уровне. Большое спасибо, Олег Анатольевич!

Заводная песенка и в то же время тема очень даже актуальна. Спасибо Олег, порадовал нас!

Клас! Дуже хотілось, щоб Олег написав пісню на ім'я Наталка. І моя мрія сьогодні збулась! Яка радість! І знов Олег подарував купу позитиву на тижні вперед!

Пісня супер, Олег знає як порадувати прихильників. Наталія буде самим популярним ім'ям року.

Музична перлина! Місяць, напевно буде в вухах сидіти "Ната, Наталі, давай махнемо на Балі". Вітаю із ХІТЯРОЮ!

Весела, легка пісня, щоб просто розслабитись і любити!

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Вместе с тем фанатки Олега Винника умоляют его, чтобы он посвятил песни и их именам.

Напомним, недавно Олег Винник дал концерт в родном селе, на который пришло около 40 тысяч человек.

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