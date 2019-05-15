В память о родителях: Олег Винник дал концерт в родном селе (фото, видео)

Олег Винник с мамой (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник впервые выступил на малой родине

Олег Винник дал большой сольный концерт в родном селе Червоный Кут Черкасской области. Посмотреть на главного сердцееда страны пришли около 30 тыс. зрителей. Ради этого выступления Винник прервал свой европейский тур. А концерт на малой родине исполнитель посвятил памяти родителей.

Олег Винник выступил в родном селе

"Впервые в жизни, в свои 45 лет, я даю концерт в родном селе. Для меня это очень ответственно и, не скрою - непросто и трепетно. Я вырос на этой земле, 30 лет назад отсюда уехал. Каждый раз, приезжая в гости к родителям, мечтал спеть у себя дома, для своих земляков. И сегодня, на концерте памяти самых родных мне людей, я сердцем чувствовал их присутствие здесь", - поделился эмоциями Олег Винник

По словам очевидцев, атмосфера на стадионе возле местного Дома культуры царила возвышенная и семейная. Душевные песни "Мати каже правду", "Мої батьки" люди слушали со слезами на глазах, в унисон подпевали каждую строчку любимых композиций. Публика трижды вызывала звездного земляка "на бис".

Олег Винник выступил в родном селе (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Я всегда буду благодарен своим родителям, ведь если бы не они, я бы не стоял на сцене. Вчера на концерте я сердцем чувствовал их присутствие", - признался Винник в своем Instagram-аккаунте.

Олег Винник выступил в родном селе

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