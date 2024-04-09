Хто такий Андрій Кравченко і чи одружений співак-"копія" Олега Винника

Схожому візуально на Олега Винника співаку Андрію Кравченку часто приписують, що він нібито робив пластичну операцію, аби стати "копією" колись популярного артиста, за яким фанатіли "вовчиці". Але чи так це?

Хто такий Андрій Кравченко, як він ставиться до порівнянь із Винником, чи зайняте його серце - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чи робив Кравченко пластичну операцію?

Виконавець хітів "Лебідка", "Тільки ти" і "Мадонна" каже, що жодного разу не лягав під ніж до хірургів.

"Я завжди казав і кажу - все моє натуральне, що на мені. Я такий, як ви мене бачите, як мене бачить моя публіка", - стверджує співак.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

При цьому наголошує, що "ніколи ні на кого не старався рівнятися".

"А це вже зовсім інша річ, з ким мене порівнюють. Я такий, як я є, і я - індивідуальність", - говорить Андрій.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Ставлення до порівнянь із Винником

Коли Андрія порівнюють з Олегом, в тому числі й за схожий вокал та манеру виконання пісень, Кравченка це не надто дратує.

Однак додає: не планує займати місце Винника, який втік з України, а хоче рухатися своїм шляхом.

"Тут скоріше порівняння нехватки Олега в українському шоу-бізнесі. А там хай порівнюють, тут немає чогось поганого. І так всі дізнаються, хто є хто", - каже він.

Андрій розуміє, що свій успіх "здобуває наполегливою працею".

"Я в цій ніші вважаю себе ретранслятором між вищими силами й людьми", - підсумовує він.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Чи одружений співак?

Виконавець, як видно на численних відео інтерв'ю, не має обручки.

Однак Андрій впевнений: треба дивитися не на руки, а в душу.

"А в душу ніхто не може зазирнути. Я не можу сказати: є чи немає. Я гадаю, всі розуміють, що пісні, які я написав, вони просто так не можуть виникнути, без якихось почуттів", - пояснював в одному з інтерв'ю артист.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Хто такий Андрій Кравченко

Андрію сьогодні трохи за 30. Він заслужений артист естрадного мистецтва України.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Його життя було пов'язане з музикою давно. Після закінчення школи він одразу вступив до Київського національного університету культури та мистецтв (має диплом магістра).

Згодом чоловік п'ять років працював в ансамблі пісні та танцю Державної прикордонної служби України.

Відомо також, що співак має звання молодшого лейтенанта у запасі за фахом "військовий психолог.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Нині живе та працює в Києві, але родом із Чернігова.