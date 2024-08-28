Олег Винник резко высказался на предложение сделать дуэт с его "клоном" Андреем Кравченко

Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения сбежал в Германию, а недавно решил вернуться в украинский шоу-бизнес, выпустив песню "Мої люди" , прокомментировал предложение певца Андрея Кравченко выпустить дуэт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью артиста для программы "Говорить вся країна".

Как известно, Кравченко визуально очень похож на "кумира волчиц", и его творчество не раз сравнивали с песнями Винника.

Это подметил и ведущий Алексей Суханов, который во время программы озвучил эту мысль. На что Винник, который вышел на прямую связь из Германии, очень резко высказался, сказав что у него "нет времени разглядывать, кто на кого похож".

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Я уже до сегодняшнего дня столько видел своих дублеров. Комических и не комических. Дай Бог им всего, чего они желают. У меня нет времени рассматривать, кто на меня похож", - заявил певец.

Кравченко в свою очередь также сказал, что он не считает себя похожим на Винника.

"Ценю слова пана Олега. Нужно быть самим собой. Это сказали люди, что я похож. Я не старался это делать. Я пришел на программу для того, чтобы возразить на всю страну. Знаете, я сейчас почувствовал, что, возможно, когда-то будет дуэт", - отметил Кравченко.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Винник на эти слова ответил достаточно надменно, что у него "стоит очередь за дуэтами".

"Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда придет победа и когда мы будем жить в мире", - заявил "кумир волчиц".

Далее поведение Винника еще больше шокировало присутствующих в студии.

"Я думаю лучше было бы обратиться к Мадонне или Дженнифер Лопес, это будет более удачный дуэт. У них больше денег", - с усмешкой отметил Олег.

На столь резкие высказывания Винника сразу отреагировали эксперты в студии. В частности, ведущий заявил, что "при всем уважении это прозвучало очень надменно". Между тем, психолог проекта в таком поведении увидела "нежелание делиться и обиду на тех, кто начинает слушать других людей".

На видео этот момент можно посмотреть с 36:31.