Олег Винник повертається в український шоу-бізнес: у команді співака розповіли подробиці

Так, у своїх соцмережах представниця артиста розмістила афішу з анонсом його нової пісни, реліз якої запланований вже на 23 серпня.

"Сенсація. Ми дочекалися. 23 серпня на всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні Мої Люди! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і всім нам від нашого Маестро! Все буде OV!", - йдеться у повідомленні.

До слова, на постері Винник з'явився в новому іміджі. Тепер він не блондин, а шатен з довгим волоссям.

Зазначимо, що це перша пісня виконавця від початку повномасштабної війни.

Де зараз Олег Винник

Від початку повномасштабної війни Олег просто зник з медіапростору.

Артист не з'являється у соцмережах та не коментує російське вторгнення. Врешті, виявилося, що співак оселився у Німеччині.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Як згодом пояснював сам артист, він боровся з серйозною хворобою. До України артист від початку великої війни жодного разу не повертався.

Загалом, за свою таку позицію виконавець неодноразово зіштовхувався з критикою.