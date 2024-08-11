Олег Винник возвращается в украинский шоу-бизнес: в команде певца рассказали подробности

Певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в Германию, возвращается в украинский шоу-бизнес.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram официальной руководительницы фан-клуба исполнителя Валерии Барон.
Так, в своих соцсетях представитель артиста разместила афишу с анонсом его новой песни, релиз которой запланирован уже на 23 августа.
"Сенсация. Мы дождались. 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни Мои Люди! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и всем нам от нашего Маэстро! Все будет OV!", - говорится в сообщении.
К слову, на постере Винник появился в новом имидже. Теперь он не блондин, а шатен с длинными волосами.
Отметим, что это первая песня исполнителя с начала полномасштабной войны.
С начала полномасштабной войны Олег просто исчез из медиапространства.
Артист не появляется в соцсетях и не комментирует российское вторжение.
Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Наконец, оказалось, что певец поселился в Германии.
Как впоследствии объяснял сам артист, он боролся с серьезной болезнью. В Украину артист с начала большой войны ни разу не возвращался.
В общем, за свою такую позицию исполнитель неоднократно сталкивался с критикой.