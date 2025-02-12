Олег Винник показав свою "таємну" дружину, яка змінилася до невпізнання

Як виглядає Таюне

Співачка, справжнє ім'я якої Таїсія Сватко, показалася в кадрі з ним. Зазначимо, що в ЗМІ давно ходять чутки, що артисти одружені та навіть виховують спільну дитину, проте Винник цю тему не коментує.



Який вигляд мала Таюне - фото 2022 року (фото: instagram.com/taunetaisia)

"Ще мить - і мрія збудеться моя! Ще мить - і знову в Празі я!" - заспівали вони разом на відео.



Олег Винник показав, який вигляд має Таюне (скриншот)

Зазначимо, що Таюне дуже сильно змінилася за останній час. Струнка і миловидна артистка помітно погладшала і стала виглядати набагато старшою, якщо порівнювати з фото і відео 3-х річної давності.



Олег Винник і Таюне в лютому 2025 року (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фоловери Винника одразу ж почали коментувати його нове відео: одні написали, що дуже раді бачити артиста і з нетерпінням чекають його концертів, а інші, навпаки, почали писати гнівні коментарі. Багато хто зазначив також, що співачка Таюне сильно змінилася за останній час:

"А що з його дружиною? Бух..є?"

"Які вони страшні"

"Що з Таюне? Була така красуня"

"Ну нарешті Таєчку показали"

"Дивно, але тільки зараз побачила, який він нещирий і фальшивий"

"Це хто?"

"Що це за мужики?".

Через що під час війни хейтять Винника

Нагадаємо, Олег Винник після 24 лютого 2022 року тривалий час не виходив на зв'язок. За чутками, він виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення - як він це зробив, не відомо. Також говорили, що співак бореться зі смертельною хворобою - сам Винник цього не коментував.

Влітку 2024 року він знову з'явився в соцмережах, анонсувавши нову пісню "Мої люди". Потім відзначився низкою неоднозначних заяв, наприклад, передаючи "ковток свіжого повітря" українським захисникам.

У листопаді 2024 року скандальний співак анонсував перший виступ після початку війни - на 21 грудня був запланований його концерт. Але не в Україні, а в Польщі.

Потім він переніс концерт на 24 квітня 2025 року нібито з "технічних причин". У мережі висміяли Винника, зазначивши, що найімовірніше квитки на його виступ просто ніхто не купив.

Нещодавно стало відомо, що він виступить також у Чехії 14 і 15 лютого. Зазначимо, що квитки на новий виступ одіозного артиста коштують понад 5 тисяч гривень (3 тисячі чеських крон).

Нещодавно він показався у футболці з несподіваним написом і розповів про майбутній захід.



Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)