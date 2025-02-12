Олег Винник показал свою "тайную" жену, которая изменилась до неузнаваемости

Одиозный певец Олег Винник, который во время полномасштабной войны в Украине живет в Германии, снова засветился в сети. На этот раз певец вышел с анонсом своих концертов в Праге и показал, как выглядит певица Таюне, которую называют его "тайной" женой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Винник поделился в TikTok.
Певица, настоящее имя которой Таисия Сватко, показалась в кадре с ним. Отметим, что в СМИ давно ходя слухи, что артисты женаты и даже воспитывают совместного ребенка, однако Винник эту тему не комментирует.
Как выглядела Таюне - фото 2022 года (фото: instagram.com/taunetaisia)
"Еще мгновение - и мечта сбудется моя! Еще мгновение - и снова в Праге я!" - спели они вместе на видео.
Олег Винник показал, как выглядит Таюне (скриншот)
Отметим, что Таюне очень сильно изменилась за последнее время. Стройная и миловидная артистка заметно располнела и стала выглядеть намного старше по сравнению с фото и видео 3-х летней давности.
Олег Винник и Таюне в феврале 2025 года (скриншот)
Фолловеры Винника тут же принялись комментировать его новое видео: одни написали, что очень рады видеть артиста и с нетерпением ждут его концертов, а другие, наоборот, принялись писать гневные комментарии. Многие отметили также, что певица Таюне сильно изменилась за последнее время:
@olegg.vynnyk.original Ще мить - і мрія збудеться моя! Ще мить - і знову в Празі я! Побачимось 14 та 15 лютого! Посилання на квитки в шапці профілю. олегвинник concerts концерт oleggvynnyk praha прага Originalton - Olegg Vynnyk
Напомним, Олег Винник после 24 февраля 2022 года долгое время не выходил на связь. По слухам, он выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения - как он это сделал, не известно. Также говорили, что певец борется со смертельной болезнью - сам Винник этого не комментировал.
Летом 2024 года он снова появился в соцсетях, анонсировав новую песню "Мої люди". Затем отметился рядом неоднозначных заявлений, например, передавая "глоток свежего воздуха" украинским защитникам.
В ноябре 2024 года скандальный певец анонсировал первое выступление после начала войны - на 21 декабря был запланирован его концерт. Но не в Украине, а в Польше.
Затем он перенес концерт на 24 апреля 2025 года якобы по "техническим причинам". В сети высмеяли Винника, отметив, что скорее всего билеты на его выступление просто никто не купил.
Недавно стало известно, что он выступит также в Чехии 14 и 15 февраля. Отметим, что билеты на новое выступление одиозного артиста стоят более 5 тысяч гривен (3 тысячи чешских крон).
Недавно он показался в футболке с неожиданной надписью и рассказал о предстоящем мероприятии.
Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)