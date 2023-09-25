Олег Скрипка - про Лободу та Брежнєву: "Війна в Україні на їхній совісті"

Думка про Лободу та Брежнєву

Не дивлячись на те, що артистки обрали однозначну позицію підтримувати свою Батьківщину у цій війні, Скрипка стверджує, що йому важко їх пробачити.

На думку зірки, потрібно зробити так, щоб злочини у культурному плані не мали терміну придатності.

Олег Скрипка і Наталя Влащенко (скріншот: YouTube-канал "Влада vs Влащенко")

Тільки тоді, за його словами, українці будуть пам’ятати, що зробили артисти, і не вибачать їм цього.

"Війна в Україні, тому що спочатку було скоєно культурний злочин, зокрема й цими діячами, цими істотами. І тому що вони 25 лютого переписали свої тексти українською мовою і тому що вони зараз типу підтримують Україну, їхній злочин не перестає існувати. І війна в Україні - це, зокрема, і на їхній совісті. І таких персонажів дуже багато", - сказав артист.

Світлана Лобода і Віра Брежнєва (фото: колаж Styler)

Юзери засумнівалися у патріотизмі співака

Деякі українці розкритикували Скрипку через його різку позицію.

Дуже хочеться порадити Олегові самому передивитися своє інтерв’ю. Після чого задати собі питання, чи сприяє воно об’єднанню нашої нації, чи нікого не міг би він необґрунтовано образити

Колись була фанаткою "ВВ". Краще б не чути тих речей від Скрипки

Шановний Олеже, у вас на кожні декілька українських слів - пара російських. Я б ніколи це не стала озвучувати, якби ви тут так палко не засуджували інших та не роздавали поради

Ще один український патріот, який живе у своєму будинку у Франції

Не сподобався ні ефір, ні позиція

Скрипка розповів, як грав нещодавно на благодійному фестивалі з росіянами? Об'єднання націй

Так, нагадаємо, у серпні цього року Олег Скрипка потрапив у гучний скандал.

Він виявився одним з учасників концерту, який у Чорногорії організувала російська продюсерка Марія Сьомушкіна, яка ще у березні 2022 року скаржилася на "русофобію" світі.

У коментарі "Суспільному" пресслужба артиста тоді заявила, що "це несеться інформаційна атака".