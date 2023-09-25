Олег Скрипка - о Лободе и Брежневой: "Война в Украине на их совести"

Мнение о Лободе и Брежневой

Несмотря на то, что артистки выбрали однозначную позицию поддерживать свою Родину в этой войне, Скрипка утверждает, что ему трудно простить их.

По мнению звезды, нужно сделать так, чтобы преступления в культурном плане не имели срока годности.

Олег Скрипка и Наталья Влащенко (скриншот: YouTube-канал "Власть vs Влащенко")

Только тогда, по его словам, украинцы будут помнить, что сделали артисты и не простят им этого.

"Война в Украине, потому что сначала было совершено культурное преступление, в том числе и этими деятелями, этими существами. И потому что они 25 февраля переписали свои тексты на украинский язык и потому что они сейчас типа поддерживают Украину, их преступление не перестает существовать. И война в Украине - это, в частности, и на их совести. И таких персонажей очень много", - сказал артист.

Светлана Лобода и Вера Брежнева (фото: коллаж Styler)

Юзеры усомнились в патриотизме певца

Некоторые украинцы раскритиковали Скрипку из-за его резкой позиции.

Дуже хочеться порадити Олегові самому передивитися своє інтерв’ю. Після чого задати собі питання, чи сприяє воно об’єднанню нашої нації, чи нікого не міг би він необґрунтовано образити

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Шановний Олеже, у вас на кожні декілька українських слів - пара російських. Я б ніколи це не стала озвучувати, якби ви тут так палко не засуджували інших та не роздавали поради

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Не сподобався ні ефір, ні позиція

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Напомним, в августе этого года Олег Скрипка попал в громкий скандал.

Он оказался одним из участников концерта, который в Черногории организовала российская продюсер Мария Семушкина, которая еще в марте 2022 года жаловалась на "русофобию" мире.

В комментарии "Суспільному" пресс-служба артиста тогда заявила, что "это несется информационная атака".