Олег Сенцов женился: первое фото с избранницей

Украинский режиссер Олег Сенцов снова женился и показал счастливое фото с его любимой.
Радостной новостью он поделился на странице в Facebook.
"Женился", - лаконично подписал фото режиссер.
Олег Сенцов женился (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
На снимке он запечатлен с новой женой в вышиванке. Ее зовут Вероника Вельч.
Она окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, где получила степень доктора философии по международным отношениям.
Сейчас она старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh.
"Вероника имеет большой опыт в сфере международных связей с общественностью, правозащитной работы и политических кампаний", - говорится на сайте компании.
Она является соучредителем Украинской национальной инициативы "Иди за деньгами", которая выступает за реформу политических финансов.
Также Вероника является координатором Евромайдана SOS.
Вероника Вельч родилась в Ивано-Франковске (фото: facebook.com/veronika.vlech)
Напомним, что до этого режиссер был женат на женщине Алле 15 лет. От этого брака у него осталось двое детей. Алла подала на развод еще в 2016 году.
Также у режиссера есть внебрачная дочь от журналистки Юлии Бабич.
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