Олег Сенцов женился: первое фото с избранницей

"Женился", - лаконично подписал фото режиссер.

Олег Сенцов женился (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

На снимке он запечатлен с новой женой в вышиванке. Ее зовут Вероника Вельч.

Кто такая Вероника Вельч

Она окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, где получила степень доктора философии по международным отношениям.

Сейчас она старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh.

"Вероника имеет большой опыт в сфере международных связей с общественностью, правозащитной работы и политических кампаний", - говорится на сайте компании.

Она является соучредителем Украинской национальной инициативы "Иди за деньгами", которая выступает за реформу политических финансов.

Также Вероника является координатором Евромайдана SOS.

Вероника Вельч родилась в Ивано-Франковске (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Напомним, что до этого режиссер был женат на женщине Алле 15 лет. От этого брака у него осталось двое детей. Алла подала на развод еще в 2016 году.

Также у режиссера есть внебрачная дочь от журналистки Юлии Бабич.