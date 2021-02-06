Стало известно имя возлюбленной Олега Сенцова, родившей ему дочь

Олег Сенцов стал отцом в третий раз, но личность мамы ребенка до сих пор была загадкой. Теперь же стало известно, кто родил бывшему политзаключенному дочку.
Девочку назвали Эмма, а ее мама - журналист и активистка Юлия Бабич. Об этом рассказали друзья режиссера, пишет ТСН.
Новость о том, что у экс-узника Кремля родилась дочь, стала для многих неожиданностью. Ведь Олег старается не афишировать свою личную жизнь. И даже на просьбы журналистов дать больше информации о радостном событии, он не реагировал.
Олег Сенцов с дочкой Эммой (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Как оказалось, дочка родилась еще в середине декабря. В социальных сетях Юлия показала фото дочки, подписав их хештегом "кроха Олеговна".
Олег Сенцов воспитывает двоих детей, которых ему родила супруга Алла. С женой он развелся в 2016-м году, и она осталась жить в Крыму.
Дочь Алина родилась в 2002-м, а сын Владислав - в 2004-м, у мальчика аутизм.
В январе 2020 года Олег Сенцов сообщил, что семья воссоединилась в Киеве. Дочь Алина переехала к нему ранее, а мама режиссера с сыном Владиславом приехали немного позже.
Напомним, что Олег Сенцов недавно поделился радостным событием на своей социальной странице.
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