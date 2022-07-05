Олег Сенцов одружився: перше фото з обраницею

Український режисер Олег Сенцов знову одружився і показав щасливе фото з його коханою.
Радісною новиною він поділився на сторінці в Facebook.
"Одружився", - лаконічно підписав фото режисер.
Олег Сенцов одружився (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
На знімку він зображений з новою дружиною у вишиванці. Її звуть Вероніка Вельч.
Вона закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, де отримала ступінь доктора філософії з міжнародних відносин.
Зараз вона старший директор з комунікацій в консультативній фірмі зі зв'язків з громадськістю Ridgely Walsh.
"Вероніка має великий досвід у сфері міжнародних зв'язків з громадськістю, правозахисної роботи та політичних кампаній", - йдеться на сайті компанії.
Вона є співзасновником української національної ініціативи "Йди за грошима", яка виступає за реформу політичних фінансів.
Також Вероніка є координатором Євромайдану SOS.
Вероніка Вельч народилася в Івано-Франківську (фото: facebook.com/veronika.vlech)
Нагадаємо, що до цього режисер був одружений на жінці Аллі 15 років. Від цього шлюбу у нього залишилося двоє дітей. Алла подала на розлучення ще у 2016 році.
Також у режисера є позашлюбна донька від журналістки Юлії Бабич.
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