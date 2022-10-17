Олег Сенцов в четвертый раз станет отцом: родители раскрыли пол ребенка

Известный украинский режиссер Олег Сенцов, защищающий страну на востоке, снова станет отцом. Его жена юрист Вероника Вельч беременна.

В частности, женщина недавно уехала в Вашингтон (США). Там она провела гендер-пати - вечеринку, на которой будущие родители рассекречивают пол их ребенка.

По фото можно понять, что пара ждет мальчика. Жена бывшего политзаключенного Кремля устроила вечеринку в голубых цветах.

"В скором времени в этот мир придет новый украинец", - говорится на фото.

Олег Сенцов в четвертый раз станет отцом (скрин)

Со своей предыдущей женой Аллой Сенцов расстался в 2016 году. От первого брака у режиссера остались двое детей: 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав, у которого диагностировали аутизм.

Также у Олега есть еще одна дочь, которую родила журналистка Юлия Бабич.

Олег Сенцов с супругой Вероникой Вельч (фото: facebook.com/oleg.sentsov)