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Еле держал в руках: Олег Сенцов показал "подарок" от российских оккупантов (фото)

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 16:25
Еле держал в руках: Олег Сенцов показал "подарок" от российских оккупантов (фото) Олег Сенцов показал обломок российской ракеты (facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает страну на передовой, показал "подарок" от российских оккупантов.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

На снимке Сенцов держит обломок российского снаряда в руках. Он стоял в полуразрушенном здании в военной амуниции.

Также он отметил, что это были последствия утреннего обстрела.

"Вот такими "подарками" засыпают нас утром оккупанты", - подписал снимок Сенцов.

Еле держал в руках: Олег Сенцов показал &quot;подарок&quot; от российских оккупантов (фото)Олег Сенцов показал обломок российской ракеты (facebook.com/oleg.sentsov)

В комментариях пользователи поддерживают режиссера и молятся за его жизнь и всех украинских военных:

  • Желаю быстрой победы. Ваши фильмы ждут своего часа;
  • Верните им их подарки;
  • Берегите себя и возвращайтесь с победой;
  • Спасибо за защиту;
  • Огромная благодарность за то, что защищаете нашу землю от оккупантов;
  • После нашей победы мы будем лидерами по сдаче металлолома;
  • Пусть все пули возвращаются врагу бумерангом.

Ранее мы сообщали, что недавно Сенцов женился второй раз и показал фото с избранницей.

Также режиссер показывал место, где сейчас борется за Украину.

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Олег Сенцов
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