Еле держал в руках: Олег Сенцов показал "подарок" от российских оккупантов (фото)

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает страну на передовой, показал "подарок" от российских оккупантов.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook .

В комментариях пользователи поддерживают режиссера и молятся за его жизнь и всех украинских военных:

"Вот такими "подарками" засыпают нас утром оккупанты", - подписал снимок Сенцов.

Также он отметил, что это были последствия утреннего обстрела.

На снимке Сенцов держит обломок российского снаряда в руках. Он стоял в полуразрушенном здании в военной амуниции.

Ранее мы сообщали, что недавно Сенцов женился второй раз и показал фото с избранницей.

Также режиссер показывал место, где сейчас борется за Украину.