Еле держал в руках: Олег Сенцов показал "подарок" от российских оккупантов (фото)
Олег Сенцов показал обломок российской ракеты (facebook.com/oleg.sentsov)
Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает страну на передовой, показал "подарок" от российских оккупантов.
Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
На снимке Сенцов держит обломок российского снаряда в руках. Он стоял в полуразрушенном здании в военной амуниции.
Также он отметил, что это были последствия утреннего обстрела.
"Вот такими "подарками" засыпают нас утром оккупанты", - подписал снимок Сенцов.
Олег Сенцов показал обломок российской ракеты (facebook.com/oleg.sentsov)
В комментариях пользователи поддерживают режиссера и молятся за его жизнь и всех украинских военных:
- Желаю быстрой победы. Ваши фильмы ждут своего часа;
- Верните им их подарки;
- Берегите себя и возвращайтесь с победой;
- Спасибо за защиту;
- Огромная благодарность за то, что защищаете нашу землю от оккупантов;
- После нашей победы мы будем лидерами по сдаче металлолома;
- Пусть все пули возвращаются врагу бумерангом.
Ранее мы сообщали, что недавно Сенцов женился второй раз и показал фото с избранницей.
Также режиссер показывал место, где сейчас борется за Украину.