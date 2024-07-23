Оладки, салат і торт: 4 рецепти страв з печінкою для обіду чи вечері

Печінка - популярний субпродукт, які можна готувати в різноманітних соусах до перших страв. Крім того, печінку можна використовувати як інгредієнт для приготування пирогів, оладок чи салатів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає цікаві рецепти страв, які можна приготувати з печінки.

Оладки з печінки

Як готувати печінкові оладки (колаж: РБК-Україна)

Для приготування таких оладок з печінки, потрібні наступні продукти:

куряча печінка - 500 г;

борошно - 4-5 ст. л.;

сметана - 3 ст. л.;

яйця - 3 шт.;

цибуля - 1 шт.;

спеції - до смаку.

Як готувати оладки з печінки

Готувати печінкові оладки надзвичайно просто. Промийте печінку, відріжте зайві прожилки, зачекайте, доки стече рідина. Цибулю очистьте і наріжте на декілька частин.

Після цього перемеліть печінку в м'ясорубці разом з цибулею. Додайте до такого фаршу яйця, сметану, борошно та спеції - і ретельно перемішайте інгредієнти.

Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Викладіть оладки на пательню - по декілька столових ложок маси на одну оладку.

Смажте оладки з кожного боку до скоринки, за бажанням подавайте зі сметаною.

Печінковий торт

Печінковий торт (ілюстративне фото: Pixabay)

Щоб приготувати відомий всім печінковий торт, треба такі інгредієнти:

печінка - 0,5 кг;

борошно - 3 ст. л.;

яйця - 2 шт.;

молоко - 1 стакан;

сир - 100 г;

морква - 2 шт.;

цибуля - 2 шт.;

майонез (жирність 72%) - 200 г

олія - 100 г;

крохмаль - 1 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати печінковий торт

Для цього торта радять обирати яловичу печінку, проте її можна замінити і на курячу. Для початку потрібно промити печінку, зняти з нею зайву шкірку. Після цього печінку потрібно пропустити через м'ясорубку.

В миску з печінкою розбийте яйця, додайте борошно, молоко, крохмаль, а також сіль та перець до смаку. Ретельно перемішайте масу.

Розігрійте пательню з частиною олії, та посмажте тонкі печінкові млинці. Маси повинна вистачити на шість млинців.

Поки млинці охолоджуються, почистьте цибулю і помиту моркву, моркву натріть на терці, а цибулю подрібніть. Після цього обсмажте овочі до золотистої скоринки.

Складіть усі коржі в печінковий торт - для цього кожен млинець потрібно змастити майонезом та присипати овочами. Верхнім шаром печінкового торта має бути майонез. Зверху, щоб прикрасити торт, натріть сир.

Печінковий пиріг

Печінковий пиріг (скриншот / YouTube)

Для того, щоб приготувати печінковий пиріг, потрібні ці інгредієнти:

куряча печінка - 800 г;

вершкове масло (жирність 73%) - 50 г;

яйця - 3 шт.;

кукурудзяне борошно - 4 ст. л.

морква - 1 шт.;

цибуля - 2 шт.;

сало - до смаку;

сіль - 1.5 ч. л.;

сир - до смаку;

перець - до смаку;

часник сушений - до смаку.

Як готувати печінковий пиріг

Цей пиріг - чудова закуска з печінки, який готується легше, ніж печінковий торт. Для початку промийте печінку, обріжте зайві прожилки.

Почистьте цибулю і миту моркву, цибулю подрібніть, а моркву натріть на великій терці. Розігрійте пательню з вершковим маслом, вкиньте овочі та тушкуйте їх протягом 5 хвилин, декілька разів перемішуючи.

Поки овочі охолоджується, перемеліть печінку в м'ясорубці, додайте яйця та протушковані овочі. Дрібно наріжте сало, додайте його до печінки. Також всипте борошно, сушений часник та перець.

Ретельно перемішайте інгредієнти. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом для випікання, вилийте печінкову масу і випікайте пиріг протягом 35-40 хвилин.

В цей час натріть сир. Присипте готовий пиріг та поставте в духовку ще на декілька хвилин, щоб сир розплавився.

Салат з печінкою

Салат з печінкою (скриншот / YouTube)

Для приготування салату з печінкою, треба такі складники:

печінка - 200 г;

яйця - 2 шт.;

мариновані печериці - 200 г;

мариновані огірки - 3 шт.;

морква - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

олія - 30 мл;

майонез (жирність 72%) - 200 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

зелень - до смаку.

Як готувати салат з печінкою

Помийте печінку і відваріть її в підсоленій воді до готовності. Після того, як печінка охолоне, наріжте її на невеликі шматочки.

Помийте моркву, очистьте її та цибулю. Потім наріжте овочі кубиками - і присмажте до золотистої скоринки.

Зварити яйця круто, після охолодження зніміть шкарлупу і наріжте на маленькі кубики - або натріть на терці. Гриби та огірки потрібно нарізати на кубики.

З'єднайте всі інгредієнти разом з майонезом в глибокій мисці, прикрасивши салат з печінкою помитою зеленню.