Оладьи, салат и торт: 4 рецепта блюд с печенью для обеда или ужина
Печень - популярный субпродукт, который можно готовить в разнообразных соусах к первым блюдам. Кроме того, печень можно использовать в качестве ингредиента для приготовления пирогов, оладий или салатов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает интересные рецепты блюд, которые можно приготовить из печени.
Оладьи из печени
Как готовить печеночные оладьи (коллаж: РБК-Украина)
Для приготовления таких оладий из печени нужны следующие продукты:
- куриная печень - 500 г;
- мука - 4-5 ст. л.;
- сметана - 3 ст. л.;
- яйца - 3 шт.;
- лук - 1 шт.;
- специи - по вкусу.
Как готовить оладьи из печени
Готовить печеночные оладьи очень просто. Промойте печень, отрежьте лишние прожилки, подождите, пока жидкость стечет. Лук очистьте и нарежьте на несколько частей.
После этого перемелите печень в мясорубке вместе с луком. Добавьте к такому фаршу яйца, сметану, муку и специи - и тщательно перемешайте ингредиенты.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите оладьи на сковороду - по несколько столовых ложек массы на одну оладью.
Жарьте оладьи с каждой стороны в корочку, по желанию подавайте со сметаной.
Печеночный торт
Печеночный торт (иллюстративное фото: Pixabay)
Чтобы приготовить известный всем печеночный торт, требуются следующие ингредиенты:
- печень - 0,5 кг;
- мука - 3 ст. л.;
- яйца - 2 шт.;
- молоко - 1 стакан;
- сыр - 100 г;
- морковь - 2 шт.;
- лук - 2 шт.;
- майонез (жирность 72%) - 200 г
- масло - 100 г;
- крахмал - 1 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить печеночный торт
Для этого торта советуют выбирать говяжью печень, однако ее можно заменить и куриной. Для начала нужно промыть печень, снять с ней лишнюю шкурку. После этого печень нужно пропустить через мясорубку.
В миску с печенью разбейте яйца, добавьте муку, молоко, крахмал, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте массу.
Разогрейте сковороду с частью масла и пожарьте тонкие печеночные блины. Массы должно хватить на шесть блинов.
Пока блины охлаждаются, почистьте лук и вымытую морковь, морковь натрите на терке, а лук измельчите. После этого обжарьте овощи до золотистой корочки.
Сложите все коржи в печеночный торт - для этого каждый блинчик нужно смазать майонезом и присыпать овощами. Верхним слоем печеночного торта должен быть майонез. Сверху, чтобы украсить торт, натрите сыр.
Печеночный пирог
Печеночный пирог (скриншот / YouTube)
Для того чтобы приготовить печеночный пирог, нужны эти ингредиенты:
- куриная печень - 800 г;
- сливочное масло (жирность 73%) - 50 г;
- яйца - 3 шт.;
- кукурузная мука - 4 ст. л.
- морковь - 1 шт.;
- лук - 2 шт.;
- сало - по вкусу;
- соль - 1.5 ч. л.;
- сыр - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- чеснок сушеный - по вкусу.
Как готовить печеночный пирог
Этот пирог - отличная закуска с печени, который готовится легче, чем печеночный торт. Для начала промойте печень, обрежьте лишние прожилки.
Почистьте лук и мытую морковь, лук измельчите, а морковь натрите на большой терке. Разогрейте сковороду со сливочным маслом, вбросьте овощи и тушите их в течение 5 минут, несколько раз перемешивая.
Пока овощи охлаждаются, перемелите печень в мясорубке, добавьте яйца и протушенные овощи. Мелко нашинкуйте сало, добавьте его к печени. Также всыпьте муку, сушеный чеснок и перец.
Тщательно перемешайте ингредиенты. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом для выпечки, вылейте печеночную массу и выпекайте пирог в течение 35-40 минут.
В это время натрите сыр. Присыпьте готовый пирог и поставьте в духовку еще несколько минут, чтобы сыр расплавился.
Салат с печенью
Салат с печенью (скриншот / YouTube)
Для приготовления салата с печенью, нужны следующие составляющие:
- печень - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- маринованные шампиньоны - 200 г;
- маринованные огурцы - 3 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- масло - 30 мл;
- майонез (жирность 72%) - 200 г;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- зелень - по вкусу.
Как готовить салат с печенью
Вымойте печень и отварите ее в подсоленной воде до готовности. После того как печень охладится, нарежьте ее на небольшие кусочки.
Помойте морковь, очистьте ее и лук. Затем нарежьте овощи кубиками - и поджарьте до золотистой корочки.
Сварите яйца вкрутую, после охлаждения снимите скорлупу и нарежьте на маленькие кубики - или натрите на терке. Грибы и огурцы следует нарезать на кубики.
Соедините все ингредиенты вместе с майонезом в глубокой миске, украсив салат с печенкой помытой зелень.
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При написании материала использовались следующие источники: Cookpad, Shuba.