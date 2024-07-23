Оладьи, салат и торт: 4 рецепта блюд с печенью для обеда или ужина

Печень - популярный субпродукт, который можно готовить в разнообразных соусах к первым блюдам. Кроме того, печень можно использовать в качестве ингредиента для приготовления пирогов, оладий или салатов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает интересные рецепты блюд, которые можно приготовить из печени.

Оладьи из печени

Как готовить печеночные оладьи (коллаж: РБК-Украина)

Для приготовления таких оладий из печени нужны следующие продукты:

куриная печень - 500 г;

мука - 4-5 ст. л.;

сметана - 3 ст. л.;

яйца - 3 шт.;

лук - 1 шт.;

специи - по вкусу.

Как готовить оладьи из печени

Готовить печеночные оладьи очень просто. Промойте печень, отрежьте лишние прожилки, подождите, пока жидкость стечет. Лук очистьте и нарежьте на несколько частей.

После этого перемелите печень в мясорубке вместе с луком. Добавьте к такому фаршу яйца, сметану, муку и специи - и тщательно перемешайте ингредиенты.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите оладьи на сковороду - по несколько столовых ложек массы на одну оладью.

Жарьте оладьи с каждой стороны в корочку, по желанию подавайте со сметаной.

Печеночный торт

Печеночный торт (иллюстративное фото: Pixabay)

Чтобы приготовить известный всем печеночный торт, требуются следующие ингредиенты:

печень - 0,5 кг;

мука - 3 ст. л.;

яйца - 2 шт.;

молоко - 1 стакан;

сыр - 100 г;

морковь - 2 шт.;

лук - 2 шт.;

майонез (жирность 72%) - 200 г

масло - 100 г;

крахмал - 1 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить печеночный торт

Для этого торта советуют выбирать говяжью печень, однако ее можно заменить и куриной. Для начала нужно промыть печень, снять с ней лишнюю шкурку. После этого печень нужно пропустить через мясорубку.

В миску с печенью разбейте яйца, добавьте муку, молоко, крахмал, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте массу.

Разогрейте сковороду с частью масла и пожарьте тонкие печеночные блины. Массы должно хватить на шесть блинов.

Пока блины охлаждаются, почистьте лук и вымытую морковь, морковь натрите на терке, а лук измельчите. После этого обжарьте овощи до золотистой корочки.

Сложите все коржи в печеночный торт - для этого каждый блинчик нужно смазать майонезом и присыпать овощами. Верхним слоем печеночного торта должен быть майонез. Сверху, чтобы украсить торт, натрите сыр.

Печеночный пирог

Печеночный пирог (скриншот / YouTube)

Для того чтобы приготовить печеночный пирог, нужны эти ингредиенты:

куриная печень - 800 г;

сливочное масло (жирность 73%) - 50 г;

яйца - 3 шт.;

кукурузная мука - 4 ст. л.

морковь - 1 шт.;

лук - 2 шт.;

сало - по вкусу;

соль - 1.5 ч. л.;

сыр - по вкусу;

перец - по вкусу;

чеснок сушеный - по вкусу.

Как готовить печеночный пирог

Этот пирог - отличная закуска с печени, который готовится легче, чем печеночный торт. Для начала промойте печень, обрежьте лишние прожилки.

Почистьте лук и мытую морковь, лук измельчите, а морковь натрите на большой терке. Разогрейте сковороду со сливочным маслом, вбросьте овощи и тушите их в течение 5 минут, несколько раз перемешивая.

Пока овощи охлаждаются, перемелите печень в мясорубке, добавьте яйца и протушенные овощи. Мелко нашинкуйте сало, добавьте его к печени. Также всыпьте муку, сушеный чеснок и перец.

Тщательно перемешайте ингредиенты. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом для выпечки, вылейте печеночную массу и выпекайте пирог в течение 35-40 минут.

В это время натрите сыр. Присыпьте готовый пирог и поставьте в духовку еще несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Салат с печенью

Салат с печенью (скриншот / YouTube)

Для приготовления салата с печенью, нужны следующие составляющие:

печень - 200 г;

яйца - 2 шт.;

маринованные шампиньоны - 200 г;

маринованные огурцы - 3 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

масло - 30 мл;

майонез (жирность 72%) - 200 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

зелень - по вкусу.

Как готовить салат с печенью

Вымойте печень и отварите ее в подсоленной воде до готовности. После того как печень охладится, нарежьте ее на небольшие кусочки.

Помойте морковь, очистьте ее и лук. Затем нарежьте овощи кубиками - и поджарьте до золотистой корочки.

Сварите яйца вкрутую, после охлаждения снимите скорлупу и нарежьте на маленькие кубики - или натрите на терке. Грибы и огурцы следует нарезать на кубики.

Соедините все ингредиенты вместе с майонезом в глубокой миске, украсив салат с печенкой помытой зелень.