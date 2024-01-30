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В окупованому Донецьку замайорів український прапор (фото)

Фото: В Донецьку замайорів український прапор (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку підняли український прапор на будівлі міської адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на радника міського мера Маріуполя Петра Андрющенко.

Що відомо про український прапор у Донецьку

Так, на одній з будівель окупованого міста на самісінькому даху майорить український прапор. Це справа рук партизанів.

"У тимчасово окупованому місті Донецьк місцеві партизани підняли український прапор", - написав Андрющенко та опублікував світлину.

У Донецьку замайорів український прапор (фото: Петро Андрющенко)

Зазначимо, що вивішування прапорів - один із проявів громадянського супротиву окупаційній владі та сподівання, що в майбутньому місто повернеться до України.

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