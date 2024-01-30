RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Донецке подняли украинский флаг (фото)

Фото: В Донецке развевался украинский флаг (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном россиянами Донецке подняли украинский флаг на здании городской администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советника городского мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

Что известно об украинском флаге в Донецке

Так, на одном из зданий оккупированного города на самой крыше развевается украинский флаг. Это дело рук партизан.

"Во временно оккупированном городе Донецк местные партизаны подняли украинский флаг", - написал Андрющенко и опубликовал фотографию.

В Донецке развевался украинский флаг (фото: Петр Андрющенко)

Отметим, что вывешивание флагов - одно из проявлений гражданского сопротивления оккупационным властям и надежда, что в будущем город вернется в Украину.

Напомним, что Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого мурашки по телу.

Читайте также, как ВСУ поздравили украинцев с Днем Соборности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкДонбасс