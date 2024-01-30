В оккупированном Донецке подняли украинский флаг (фото)

Во временно оккупированном россиянами Донецке подняли украинский флаг на здании городской администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советника городского мэра Мариуполя Петра Андрющенко .
Так, на одном из зданий оккупированного города на самой крыше развевается украинский флаг. Это дело рук партизан.
"Во временно оккупированном городе Донецк местные партизаны подняли украинский флаг", - написал Андрющенко и опубликовал фотографию.
Отметим, что вывешивание флагов - одно из проявлений гражданского сопротивления оккупационным властям и надежда, что в будущем город вернется в Украину.
Напомним, что Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого мурашки по телу.
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