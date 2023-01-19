Херсонець розповів, як наші партизани доводили окупантів до сказу

Як Андрій із побратимами злив окупантів

Як тільки Херсон потрапив в окупацію, Андрій доєднався до "Муніципальної варти". Добровольче формування боролося з мародерством на вулицях та організовувало мітинги спротиву.

Проте згодом військові РФ почали застосовувати силові методи проти них, тому така діяльність стала надто небезпечною. Тому "Художник" пішов у підпілля: за пів години до закінчення комендантської години малювали, вдень працювали в барі.

Патріотичні написи в Херсоні (фото: suspilne.media)

"Наш заклад існував підпільно. Туди ніколи не заїжджали росіяни. Але хтось нас здав за нашу позицію. Нас заарештували. З мого телефону змогли відновити видалені фотографії з тими написами, що я робив. Мені приписували таке правопорушення за їхнім законодавством як заклик до екстремізму. В них за це дають від 15 років до довічного позбавлення волі", - розповів Андрій Андрющенко.

47 діб він із десятком товаришів перебував у в'язниці. На початку росіяни прагнули дізнатися, де зберігають боєприпаси та іншу зброю. Інформацію вони випитували тортурами.

Патріотичні написи в Херсоні (фото: suspilne.media)

"Мене, навіть, не можна примусити до чогось, бо я їм не допоможу. І вони просто продовжували утримувати. З якою метою я не розумію. Але погрожували, що засудять до позбавлення волі", - згадує Андрій.

Проте хлопцю чудом пощастило звільнитися після призначення в Ізоляторі нового слідчого. Той не хотів заглиблюватися у справу "Художника", тож навіть не знав, що саме писав на стінах херсонець.

Патріотичні написи в Херсоні (фото: suspilne.media)

"Я йому розказав історію, що через відсутність грошей я робив патріотичні написи, які нікого не ображали. Тільки "Слава Україні!" і прапори малював. Що був дурний, але хотілося їсти. Тому за гроші це робив. Цей новий слідчий не знав, що у мене знайшли та вилучили вибухівку, детонатори.", - розповів він.

Навіть після полону Андрій продовжив підтримувати моральний дух херсонців, що неймовірно злило окупантів, проте це й була мета партизанів. Зрештою вони її досягли, нагадуючи мешканцям, що Херсон - це Україна.