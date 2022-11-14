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Дивіться, як нацполіція зачищає завод у Херсоні після перебування росіян (відео)

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Понеділок 14 листопада 2022 14:37
Дивіться, як нацполіція зачищає завод у Херсоні після перебування росіян (відео) Серед речей росіян виявили навіть херсонський кавун (фото: Ukrainian witness)
Автор: Юлія Гаюк

Після успішної деокупації Херсона військовослужбовці розпочали зачистку міста від наслідків перебування росіян. Перед виходом з міста вони замінували багато об'єктів критичної та житлової інфраструктури.

На YouTube-каналі "Український свідок" з'явилося відео, як нацполіція позбавляє вільний Херсон російського вбивчого сліду.

В оперативному порядку почалися роботи по "зачистці" міста. Місцеві охоче співпрацюють зі службовцями, допомагаючи орієнтуватися на місцевості та показуючи, де перебували росіяни.

Дивіться, як нацполіція зачищає завод у Херсоні після перебування росіян (відео)

Дивіться, як нацполіція зачищає завод у Херсоні після перебування росіян (відео)Дивіться, як нацполіція зачищає завод у Херсоні після перебування росіян (відео)

Робота нацполіції у звільненому Херсоні (фото: Ukrainian witness)

Їдучи містом, військовослужбовці кажуть, що самі ще не вірять у те, що це реально. Згадують, як декілька разів навіть пустили сльозу, побачивши радісних херсонців на вулиці.

Завдяки орієнтуванню одного з місцевих поліцейським вдалося потрапити на акумуляторний завод "САДА". Він був дислокацією ворога, який залишив там багато цікавого. Серед знахідок медикаменти, патрони, вода й навіть кавун.

Дивіться, як нацполіція зачищає завод у Херсоні після перебування росіян (відео)Дивіться, як нацполіція зачищає завод у Херсоні після перебування росіян (відео)

Робота нацполіції у звільненому Херсоні (фото: Ukrainian witness)

Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи й надалі. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати місто до нормального життя.

До речі, сьогодні Володимир Зеленський прибув у Херсон. Дивіться зворушливі відео його зустрічі із місцевими мешканцями.

А росіяни, тікаючи, крали все, що могли. Ворог вивіз із херсонського зоопарку всіх тварин і навіть єнота.

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Херсон деокупація полиция