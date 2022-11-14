Дивіться, як нацполіція зачищає завод у Херсоні після перебування росіян (відео)

Після успішної деокупації Херсона військовослужбовці розпочали зачистку міста від наслідків перебування росіян. Перед виходом з міста вони замінували багато об'єктів критичної та житлової інфраструктури.

В оперативному порядку почалися роботи по "зачистці" міста. Місцеві охоче співпрацюють зі службовцями, допомагаючи орієнтуватися на місцевості та показуючи, де перебували росіяни.

Робота нацполіції у звільненому Херсоні (фото: Ukrainian witness)

Їдучи містом, військовослужбовці кажуть, що самі ще не вірять у те, що це реально. Згадують, як декілька разів навіть пустили сльозу, побачивши радісних херсонців на вулиці.

Завдяки орієнтуванню одного з місцевих поліцейським вдалося потрапити на акумуляторний завод "САДА". Він був дислокацією ворога, який залишив там багато цікавого. Серед знахідок медикаменти, патрони, вода й навіть кавун.

Робота нацполіції у звільненому Херсоні (фото: Ukrainian witness)

Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи й надалі. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати місто до нормального життя.