Катували струмом, били із задоволенням: українець описав звірства росіян у Херсоні

Житель Херсонщини Олександр Д’яков потрапив в полон до росіян 17 серпня. Доки місто не повернулося під контроль ЗСУ, чоловік побачив все - катування, знущання, нелюдські умови утримання.

Як знущаються росіяни з полонених

З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр Д’яков та кілька його товаришів передавали українським військовим дані про російську армію.

Через пів року їх зловили окупанти. Спочатку відправили в ізолятор тимчасового утримання. Там він провів 17 днів і зазнав знущань від росіян.

Під час першого допиту Олександра та його побратима били електричним струмом. Спочатку - по черзі, а потім змусили бити одне одного.

"Ми не зголосились. Мій товариш знав, що в мене хворе серце, та сказав - бийте мене", - розповідає чоловік.

Олександр Д’яков досі відчуває наслідки побоїв у полоні (фото: Український Свідок)

Олександра лупцювали так, що відбили ногу. Виникла загроза зараження, що могло привести до смерті. Тому чоловіка відправили у лікарню, де його двічі прооперували. Проте травма дошкуляє йому досі.

"Били берцями та дубинками. Я відчуваю себе інвалідом", - зізнається колишній полонений. І додає, що дотепер не відчуває двох пальців - скоріше за все, це наслідки катувань електричним струмом.

Олександр зміг втекти з лікарні, коли почалася евакуація росіян. Це було перед наступом ЗСУ на Херсон. Після втечі він ще близько двох тижнів переховувався у місті.

Зараз чоловік перебуває вдома, на Херсонщині. Він щасливий від того, що знаходиться на підконтрольній Україні території.

"Хоча зараз в місті нема опалення та майже відсутнє водопостачання, тепер розумію, що таке жити", - говорить Олександр.