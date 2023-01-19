ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Херсонець розповів, як наші партизани доводили окупантів до сказу

Новость на русском →
Херсон, Четвер 19 січня 2023 13:38
Херсонець розповів, як наші партизани доводили окупантів до сказу Учасник руху опору в Херсоні (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Андрій Андрющенко на прізвисько "Художник" є учасником руху опору в Херсоні. За час перебування міста в окупації там неодноразово з'являлися патріотичні малюнки та написи. Це діло рук саме Андрія та його побратимів.

Про це повідомляє Суспільне.Херсон.

Як Андрій із побратимами злив окупантів

Як тільки Херсон потрапив в окупацію, Андрій доєднався до "Муніципальної варти". Добровольче формування боролося з мародерством на вулицях та організовувало мітинги спротиву.

Проте згодом військові РФ почали застосовувати силові методи проти них, тому така діяльність стала надто небезпечною. Тому "Художник" пішов у підпілля: за пів години до закінчення комендантської години малювали, вдень працювали в барі.

Херсонець розповів, як наші партизани доводили окупантів до сказу

Патріотичні написи в Херсоні (фото: suspilne.media)

"Наш заклад існував підпільно. Туди ніколи не заїжджали росіяни. Але хтось нас здав за нашу позицію. Нас заарештували. З мого телефону змогли відновити видалені фотографії з тими написами, що я робив. Мені приписували таке правопорушення за їхнім законодавством як заклик до екстремізму. В них за це дають від 15 років до довічного позбавлення волі", - розповів Андрій Андрющенко.

47 діб він із десятком товаришів перебував у в'язниці. На початку росіяни прагнули дізнатися, де зберігають боєприпаси та іншу зброю. Інформацію вони випитували тортурами.

Херсонець розповів, як наші партизани доводили окупантів до сказуХерсонець розповів, як наші партизани доводили окупантів до сказу

Патріотичні написи в Херсоні (фото: suspilne.media)

"Мене, навіть, не можна примусити до чогось, бо я їм не допоможу. І вони просто продовжували утримувати. З якою метою я не розумію. Але погрожували, що засудять до позбавлення волі", - згадує Андрій.

Проте хлопцю чудом пощастило звільнитися після призначення в Ізоляторі нового слідчого. Той не хотів заглиблюватися у справу "Художника", тож навіть не знав, що саме писав на стінах херсонець.

Херсонець розповів, як наші партизани доводили окупантів до сказуХерсонець розповів, як наші партизани доводили окупантів до сказу

Патріотичні написи в Херсоні (фото: suspilne.media)

"Я йому розказав історію, що через відсутність грошей я робив патріотичні написи, які нікого не ображали. Тільки "Слава Україні!" і прапори малював. Що був дурний, але хотілося їсти. Тому за гроші це робив. Цей новий слідчий не знав, що у мене знайшли та вилучили вибухівку, детонатори.", - розповів він.

Навіть після полону Андрій продовжив підтримувати моральний дух херсонців, що неймовірно злило окупантів, проте це й була мета партизанів. Зрештою вони її досягли, нагадуючи мешканцям, що Херсон - це Україна.

Раніше ми показували, як Нацполіція зачищає завод у Херсоні після росіян.

Читайте також, як окупанти катували українців у в'язницях міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон деокупація