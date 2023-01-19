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Херсонец рассказал, как наши партизаны доводили оккупантов до бешенства

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Херсон, Четверг 19 января 2023 13:38
Херсонец рассказал, как наши партизаны доводили оккупантов до бешенства Участник движения сопротивления в Херсоне (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Андрей Андрющенко по прозвищу "Художник" является участником движения сопротивления в Херсоне. За время пребывания города в оккупации неоднократно появлялись патриотические рисунки и надписи. Это дело рук Андрея и его собратьев.

Об этом сообщает Суспільне.Херсон.

Как Андрей с собратьями злил оккупантов

Как только Херсон попал в оккупацию, Андрей присоединился к "Муниципальному караулу". Добровольческое формирование боролось с мародерством на улицах и организовывало митинги сопротивления.

Однако впоследствии военные РФ стали применять силовые методы против них, поэтому подобная деятельность стала слишком опасной. Поэтому "Художник" ушел в подполье: за полчаса до окончания комендантского часа рисовали, днем работали в баре.

Херсонец рассказал, как наши партизаны доводили оккупантов до бешенства

Патриотические надписи в Херсоне (фото suspilne.media)

"Наше заведение существовало подпольно. Туда никогда не заезжали россияне. Но кто-то нас сдал за нашу позицию. Нас арестовали. С моего телефона смогли восстановить удаленные фотографии с теми надписями, которые я делал. Мне приписывали такое правонарушение по их законодательству как призыв к экстремизму. У них за это дают от 15 лет до пожизненного лишения свободы", - рассказал Андрей Андрющенко.

47 суток он с десятком товарищей находился в тюрьме. В начале россияне стремились узнать, где хранятся боеприпасы и другое оружие. Информацию они выпрашивали пыткой.

Херсонец рассказал, как наши партизаны доводили оккупантов до бешенстваХерсонец рассказал, как наши партизаны доводили оккупантов до бешенства

Патриотические надписи в Херсоне (фото suspilne.media)

"Меня даже нельзя принудить к чему-то, потому что я им не помогу. И они просто продолжали содержать. С какой целью я не понимаю. Но угрожали, что приговорят к лишению свободы", - вспоминает Андрей.

Однако парню чудом удалось уволиться после назначения в Изоляторе нового следователя. Тот не хотел углубляться в дело "Художника", так что даже не знал, что именно писал на стенах херсонец.

Херсонец рассказал, как наши партизаны доводили оккупантов до бешенстваХерсонец рассказал, как наши партизаны доводили оккупантов до бешенства

Патриотические надписи в Херсоне (фото suspilne.media)

"Я ему рассказал историю, что из-за отсутствия денег я делал патриотические надписи, которые никого не оскорбляли. Только "Слава Украине!" и флаги рисовал. Что был глуп, но хотелось есть. Поэтому за деньги это делал. Этот новый следователь не знал, что у меня нашли и изъяли взрывчатку, детонаторы.", - рассказал он.

Даже после плена Андрей продолжил поддерживать моральный дух херсонцев, что невероятно злило оккупантов, однако это и была цель партизан. В конце концов они ее достигли, напоминая жителям, что Херсон - это Украина.

Раньше мы показывали, как Нацполиция зачищает завод в Херсоне после россиян.

Читайте также, как оккупанты пытали украинцев в тюрьмах города.

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Херсон деокупація