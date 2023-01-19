Херсонец рассказал, как наши партизаны доводили оккупантов до бешенства

Андрей Андрющенко по прозвищу "Художник" является участником движения сопротивления в Херсоне. За время пребывания города в оккупации неоднократно появлялись патриотические рисунки и надписи. Это дело рук Андрея и его собратьев.

Как Андрей с собратьями злил оккупантов

Как только Херсон попал в оккупацию, Андрей присоединился к "Муниципальному караулу". Добровольческое формирование боролось с мародерством на улицах и организовывало митинги сопротивления.

Однако впоследствии военные РФ стали применять силовые методы против них, поэтому подобная деятельность стала слишком опасной. Поэтому "Художник" ушел в подполье: за полчаса до окончания комендантского часа рисовали, днем работали в баре.

Патриотические надписи в Херсоне (фото suspilne.media)

"Наше заведение существовало подпольно. Туда никогда не заезжали россияне. Но кто-то нас сдал за нашу позицию. Нас арестовали. С моего телефона смогли восстановить удаленные фотографии с теми надписями, которые я делал. Мне приписывали такое правонарушение по их законодательству как призыв к экстремизму. У них за это дают от 15 лет до пожизненного лишения свободы", - рассказал Андрей Андрющенко.

47 суток он с десятком товарищей находился в тюрьме. В начале россияне стремились узнать, где хранятся боеприпасы и другое оружие. Информацию они выпрашивали пыткой.

Патриотические надписи в Херсоне (фото suspilne.media)

"Меня даже нельзя принудить к чему-то, потому что я им не помогу. И они просто продолжали содержать. С какой целью я не понимаю. Но угрожали, что приговорят к лишению свободы", - вспоминает Андрей.

Однако парню чудом удалось уволиться после назначения в Изоляторе нового следователя. Тот не хотел углубляться в дело "Художника", так что даже не знал, что именно писал на стенах херсонец.

Патриотические надписи в Херсоне (фото suspilne.media)

"Я ему рассказал историю, что из-за отсутствия денег я делал патриотические надписи, которые никого не оскорбляли. Только "Слава Украине!" и флаги рисовал. Что был глуп, но хотелось есть. Поэтому за деньги это делал. Этот новый следователь не знал, что у меня нашли и изъяли взрывчатку, детонаторы.", - рассказал он.

Даже после плена Андрей продолжил поддерживать моральный дух херсонцев, что невероятно злило оккупантов, однако это и была цель партизан. В конце концов они ее достигли, напоминая жителям, что Херсон - это Украина.