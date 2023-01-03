Окупанти перетворюють Маріуполь на пустелю: нове відео зі зруйнованого міста

У якому стані зараз місто

На відео видно, що будинки, розбиті російськими снарядами, ракетами та бомбами, у жахливому стані.

Частину багатоповерхівок, які стали непридатними для проживання після ударів росіян, окупанти просто зносять.

"Окупанти продовжують без зупинки перетворювати Маріуполь на пустелю", - йдеться у повідомлені.

За його словами, Черемушки Приморського району фактично перестали існувати. Бульвар Меотиди на Лівобережжі біля "Азовсталі" перетворено на чорну пляму порожнечі. Вулицю Куїнджі у центрі майже повністю зносять російські окупанти.

"Маріуполя, який ми знали, більше немає. За раптовими фото навіть місцеві вже не впізнають знайомі місця", - додав Андрющенко.