Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото)

После прихода "русского мира" в Мариуполь люди каждый день вынуждены бороться за свое существование. Из-за того, что в городе нет воды, местные жители набирают ее прямо из луж.

Об этом вопиющем факте после прихода оккупантов сообщается в городской администрации,

Детали ситуации в Мариуполе

Жители Кальмиусского района вынуждены набирать питьевую воду из луж.

"Оккупанты не спешат решать проблемы разрушенного города с обеспечением водой. Люди брошены на произвол судьбы и вынуждены выживать своими силами", - сказано в сообщении.

Реалии горожан показали на фото.

В Мариуполе люди набирают воду из луж (фото/Мариупольский городской совет)

Отметим, что катастрофическая ситуация с водой в Мариуполе началась с приходом туда захватчиков. Они обещают жителям водоснабжение, но по факту ничего не происходит. Уже неоднократно сообщалось, что в городе холера.