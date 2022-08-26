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Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото)

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Мариуполь, Пятница 26 августа 2022 11:31
Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото) В Мариуполе люди остаются без воды (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После прихода "русского мира" в Мариуполь люди каждый день вынуждены бороться за свое существование. Из-за того, что в городе нет воды, местные жители набирают ее прямо из луж.

Об этом вопиющем факте после прихода оккупантов сообщается в городской администрации,

Детали ситуации в Мариуполе

Жители Кальмиусского района вынуждены набирать питьевую воду из луж.

"Оккупанты не спешат решать проблемы разрушенного города с обеспечением водой. Люди брошены на произвол судьбы и вынуждены выживать своими силами", - сказано в сообщении.

Реалии горожан показали на фото.

Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото)Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото)Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото)В Мариуполе люди набирают воду из луж (фото/Мариупольский городской совет)

Отметим, что катастрофическая ситуация с водой в Мариуполе началась с приходом туда захватчиков. Они обещают жителям водоснабжение, но по факту ничего не происходит. Уже неоднократно сообщалось, что в городе холера.

Напомним, что россияне в Мариуполе делят награбленное имущество с помощью оружия.

Ранее мы писали, что российские оккупанты устраивают пьяные перестрелки на улицах, а также заставляют людей покупать воду, демонтируя все оборудованы местными жителями краны.

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