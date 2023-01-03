Оккупанты превращают Мариуполь в пустыню: новое видео из разрушенного города

Во временно оккупированном городе Мариуполе во дворах до сих пор стоят сожженные машины, во многом лежит мусор и свергнутые ограждения. Появилось новое видео, снятое в первые дни января 2023 года.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .

В каком состоянии сейчас город

На видео видно, что дома, разбитые российскими снарядами, ракетами и бомбами в ужасном состоянии.

Часть многоэтажек, ставших непригодными для проживания после ударов россиян, оккупанты просто сносят.

"Оккупанты продолжают без остановки превращать Мариуполь в пустыню", - говорится в сообщении.

По его словам, Черемушки Приморского района фактически перестали существовать. Бульвар Меотиды на Левобережье возле "Азовстали" превращен в черное пятно пустоты. Улицу Куинджи в центре почти полностью сносят российские оккупанты.

"Мариуполя, который мы знали, больше нет. По внезапным фото даже местные уже не узнают знакомые места", - добавил Андрющенко.