Оккупанты превращают Мариуполь в пустыню: новое видео из разрушенного города
Во временно оккупированном городе Мариуполе во дворах до сих пор стоят сожженные машины, во многом лежит мусор и свергнутые ограждения. Появилось новое видео, снятое в первые дни января 2023 года.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
В каком состоянии сейчас город
На видео видно, что дома, разбитые российскими снарядами, ракетами и бомбами в ужасном состоянии.
Часть многоэтажек, ставших непригодными для проживания после ударов россиян, оккупанты просто сносят.
"Оккупанты продолжают без остановки превращать Мариуполь в пустыню", - говорится в сообщении.
По его словам, Черемушки Приморского района фактически перестали существовать. Бульвар Меотиды на Левобережье возле "Азовстали" превращен в черное пятно пустоты. Улицу Куинджи в центре почти полностью сносят российские оккупанты.
"Мариуполя, который мы знали, больше нет. По внезапным фото даже местные уже не узнают знакомые места", - добавил Андрющенко.
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