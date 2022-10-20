Окупанти навіть не помітили: у Маріуполі з флагштоків зникли прапори РФ
У тимчасово окупованому Маріуполі сили українського спротиву продовжують чинити опір російським окупантам. У центрі міста з флагштоків зняли російські прапори.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Зокрема, прапор загарбників зняли на площі Свободи під самим носом в окупантів.
"На площі Свободи раптом зникни усі російські ганчірки з флагштока. Або не раптом. Дивним чином росіяни не помітили таку прикрість. А якби дивились вгору - була б інша історія, мабуть. Маріупольській спротив переказує привіт", - зазначив він.
Також Андрющенко показав, як зараз виглядають флагштоки.
У Маріуполі з флагштоків зникли прапори Росії (t.me/andriyshTime)
Додамо, що у вересні Маріупольська міськрада повідомила, що в окупованому місті набирає обертів опір. Все тому, що мешканці незадоволені окупаційною владою.
Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі затопило кватири через окупантів. Окупаційна вдала вирішила подала воду в систему опалення, де перед тим були зрізані батареї.
Також ми писали, що у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".