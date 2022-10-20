Оккупанты даже не заметили: в Мариуполе с флагштоков исчезли флаги РФ

Во временно оккупированном Мариуполе силы украинского сопротивления продолжают сопротивляться российским оккупантам. В центре города с флагштоков сняли российские флаги.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .

В частности, флаг захватчиков сняли на площади Свободы под носом у оккупантов.

"На площади Свободы вдруг исчезни все российские тряпки с флагштока. Или не вдруг. Удивительным образом россияне не заметили такую досаду. А если бы смотрели вверх - была бы другая история, пожалуй. Мариупольское сопротивление пересказывает привет", - отметил он.

Также Андрющенко показал, как сейчас выглядят флагштоки.

В Мариуполе с флагштоков исчезли флаги России (t.me/andriyshTime)

Добавим, что в сентябре Мариупольский горсовет сообщил, что в оккупированном городе набирает обороты сопротивление. Все потому, что жители недовольны оккупационными властями.