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Оккупанты даже не заметили: в Мариуполе с флагштоков исчезли флаги РФ

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Мариуполь, Четверг 20 октября 2022 10:10
Оккупанты даже не заметили: в Мариуполе с флагштоков исчезли флаги РФ В Мариуполе с флагштоков исчезли флаги РФ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе силы украинского сопротивления продолжают сопротивляться российским оккупантам. В центре города с флагштоков сняли российские флаги.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

В частности, флаг захватчиков сняли на площади Свободы под носом у оккупантов.

"На площади Свободы вдруг исчезни все российские тряпки с флагштока. Или не вдруг. Удивительным образом россияне не заметили такую досаду. А если бы смотрели вверх - была бы другая история, пожалуй. Мариупольское сопротивление пересказывает привет", - отметил он.

Также Андрющенко показал, как сейчас выглядят флагштоки.

Оккупанты даже не заметили: в Мариуполе с флагштоков исчезли флаги РФВ Мариуполе с флагштоков исчезли флаги России (t.me/andriyshTime)

Добавим, что в сентябре Мариупольский горсовет сообщил, что в оккупированном городе набирает обороты сопротивление. Все потому, что жители недовольны оккупационными властями.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов. Оккупационная власть решила подать воду в систему отопления, где перед тем были срезаны батареи.

Также мы писали, что в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".

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