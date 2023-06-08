Окупанти кинули людей вмирати. Що відбувається у затоплених містах після підриву Каховської ГЕС (фото)

Яка ситуація у Херсоні після підриву Каховської ГЕС

За словами Стаса, окупанти не дають людям можливості виїхати, місцевих жителів просто кинули напризволяще, залишивши їх вмирати, а вода все прибуває.

"Херсон зараз. Вода все ще прибуває. Бачили людей з островів та лівобережжя (як вони вибралися – навіть не уявляю), вони кажуть, що там ситуація сильно гірша, ніж на правому березі. Тому що вода вже доходить до дахів. І що робити далі – невідомо. Росіяни навіть не намагаються організувати рятувальну операцію. Ні окупанти, ні рятувальники окупантів. Людей тупо кинули напризволяще. Вмирати", - написав він.

Також Козлюк повідомив, що є люди, які пробули у Херсоні усю окупацію, але зараз вони наважилися виїхати.

"Є окремі кризові, які на свій страх і ризик намагаються вивозити людей на човнах. Бачили сьогодні людей, які 7+ місяців просиділи в окупації і не бачилися з рідними. А тепер вони з документами, з котами стрибають у човни, плачуть та обіймаються. Окремо що хочеться сказати. Ті погані люди, які розповідають, що Україна сама підірвала дамбу – готовий їм організувати екскурсію. Навіть човен знайду", - резюмував журналіст.

У Херсоні люди рятуються від води внаслідок підриву Каховської ГЕС (фото: Стас Козлюк)

Також місцеве видання "Міст" опублікувало фото катастрофічного затоплення Херсона. На ці знімки неможливо дивитися без сліз.

Херсон затоплено водою (фото: most.ks.ua)