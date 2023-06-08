RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты бросили людей умирать. Что происходит в затопленном Херсоне после подрыва Каховской ГЭС (фото)

Что происходит в Херсоне после подрыва Каховской дамбы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Вода затопила села и города в Херсонской области. Сам Херсон сейчас находится в плачевной ситуации. По словам людей с левобережья, ситуация там намного хуже, чем на правом берегу.

Что происходит в Херсоне показал на Facebook журналист Стас Козлюк.

Какая ситуация в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС

По словам Стаса, оккупанты не дают людям возможности выехать, местных жителей просто бросили на произвол судьбы, оставив их умирать, а вода все прибывает.

"Херсон сейчас. Вода все еще прибывает. Видели людей с островов и левобережья (как они выбрались – даже не представляю), они говорят, что там ситуация сильно хуже, чем на правом берегу. Потому что вода уже доходит до крыш. И что делать дальше – неизвестно. Россияне даже не пытаются организовать спасательную операцию. Ни оккупанты, ни спасатели оккупантов. Людей тупо бросили на произвол судьбы. Умирать", - написал он.

Также Козлюк сообщил, что есть люди, которые пробыли в Херсоне всю оккупацию, но сейчас они решились уехать.

"Есть отдельные кризисные, которые на свой страх и риск пытаются вывозить людей на лодках. Видели сегодня людей, которые 7+ месяцев просидели в оккупации и не виделись с родными. А теперь они с документами, с котами прыгают в лодки, плачут и обнимаются. Отдельно что хочется сказать. Те нехорошие люди, которые рассказывают, что Украина сама подорвала дамбу – готов им экскурсию организовать. Даже лодку найду", - резюмировал журналист.

В Херсоне люди спасаются от воды в результате подрыва Каховской ГЭС (фото: Стас Козлюк)

Также местное издание "Мост" опубликовало фото катастрофического затопления Херсона. На эти снимки невозможно смотреть без слез.

Херсон затоплен водой (фото: most.ks.ua)

Смотрите также, как эвакуируют людей из затопленного Херсона.

А еще рассказывали о том, что люди на оккупированной территории Херсонской области оказались в западне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонокупанти