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Окуляри чи контактні лінзи: лікар розповіла, що найкраще обрати

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П'ятниця 24 березня 2023 18:01
Окуляри чи контактні лінзи: лікар розповіла, що найкраще обрати Окуляри чи контактні лінзи краще обрати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли людина відчуває, що її зір погіршився і без коригувальної оптики ніяк не обійтися, то постає питання, що обрати: окуляри чи лінзи. Багато хто соромиться носити окуляри, тому обирає лінзи. Варто знати усі плюси та недоліки таких "приладів" для очей.

Про це повідомила офтальмолог Лілія Кудла в Instagram.

Переваги окулярів

До основних переваг окулярів лікар віднесла:

  • Тривалий термін служби;
  • За допомогою різних варіантів оправ можна міняти імідж;
  • Простота у використанні;
  • Простий догляд, для якого достатньо серветки і футляра.

Однак, окуляри мають і певні недоліки. До них відносять:

  • Проблематично займатися спортом;
  • При різкій зміні температур лінзи запотівають, через що в них погіршується видимість;
  • При різниці в рефракції понад 2 діоптрії не можуть повністю коригувати (надається перевага контактним лінзам в таких випадках);
  • Є обмеження поля зору;
  • При астигматизмі не завжди всім буває комфортно в окулярах.

Плюси контактних лінз

За словами лікаря, до переваг контактних лінз відносять:

  • Не обмежують поле зору;
  • Непомітні на очах і не змінюють вигляд;
  • Не можуть розбитися, тож нема ризику пошкодити очі уламками;
  • Зручно займатися спортом;
  • Коли на вулиці яскраве сонце і хочеться одягнути сонцезахисні окуляри, але й чіткості зору не втрачати;
  • Коли хочеться змінити образ - це можна зробити за допомогою кольорових контактних лінз.

Контакті лінзи також мають і певні недоліки:

  • Контактні лінзи вимагають спеціального догляду;
  • Їх не можна носити при застудних і алергічних захворюваннях;
  • Контактні лінзи вимагають більш частої заміни в порівнянні з окулярами;
  • При недостатньо ретельному догляді за лінзами можуть розвинутись алергічні чи запальні процеси ока.

Лікар каже, що найкраще поєднувати окуляри та контактні лінзи. Це дозволить почувати себе комфортно за будь-яких обставин.

Раніше ми повідомляли, як легко позбутися подряпин на лінзах окулярів.

Також лікар назвав головні причини, чому знижується зір.

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