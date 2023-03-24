Окуляри чи контактні лінзи: лікар розповіла, що найкраще обрати

Окуляри чи контактні лінзи краще обрати (freepik)

Коли людина відчуває, що її зір погіршився і без коригувальної оптики ніяк не обійтися, то постає питання, що обрати: окуляри чи лінзи. Багато хто соромиться носити окуляри, тому обирає лінзи. Варто знати усі плюси та недоліки таких "приладів" для очей.

Про це повідомила офтальмолог Лілія Кудла в Instagram.

Переваги окулярів До основних переваг окулярів лікар віднесла: Тривалий термін служби;

За допомогою різних варіантів оправ можна міняти імідж;

Простота у використанні;

Простий догляд, для якого достатньо серветки і футляра. Однак, окуляри мають і певні недоліки. До них відносять: Проблематично займатися спортом;

При різкій зміні температур лінзи запотівають, через що в них погіршується видимість;

При різниці в рефракції понад 2 діоптрії не можуть повністю коригувати (надається перевага контактним лінзам в таких випадках);

Є обмеження поля зору;

При астигматизмі не завжди всім буває комфортно в окулярах. Плюси контактних лінз За словами лікаря, до переваг контактних лінз відносять: Не обмежують поле зору;

Непомітні на очах і не змінюють вигляд;

Не можуть розбитися, тож нема ризику пошкодити очі уламками;

Зручно займатися спортом;

Коли на вулиці яскраве сонце і хочеться одягнути сонцезахисні окуляри, але й чіткості зору не втрачати;

Коли хочеться змінити образ - це можна зробити за допомогою кольорових контактних лінз. Контакті лінзи також мають і певні недоліки: Контактні лінзи вимагають спеціального догляду;

Їх не можна носити при застудних і алергічних захворюваннях;

Контактні лінзи вимагають більш частої заміни в порівнянні з окулярами;

При недостатньо ретельному догляді за лінзами можуть розвинутись алергічні чи запальні процеси ока. Лікар каже, що найкраще поєднувати окуляри та контактні лінзи. Це дозволить почувати себе комфортно за будь-яких обставин.