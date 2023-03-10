Будуть як нові: як легко позбутися подряпин на лінзах окулярів

Навіть при дбайливому поводженні з окулярами не можна передбачити всі неприємні нюанси. Тому може так трапитись, що окуляри можуть випасти з футляра. Це не тільки псує вигляд окулярів, а й шкодить зору.

Про це пише Sante Plus .

Автомобільний віск

Віск для авто є однією з найкращих альтернатив для того, щоб лінзи окулярів сяяли та були без подряпин. Для цього потрібно нанести невелику кількість автомобільного воску безпосередньо на подряпини.

Далі обережно потерти губкою або сухою тканиною, доки подряпини не зникнуть.

В кінці потрібно видалити залишки воску та сміття серветкою з мікрофібри.

Зубна паста

Необхідно обрати саме білу зубну пасту без абразивних частин. Потрібно нанести трохи зубної пасти на серветку з мікрофібри або ватний диск.

Потім обережно потріть окуляри круговими рухами протягом приблизно десяти секунд. Після цього очистіть чистою тканиною.

Сода

Насипте 1-2 чайні ложки соди в миску і змішайте з дуже невеликою кількістю води. Повинна утворитись густа паста.

Потім нанесіть пасту на подряпані частини лінз окулярів. За допомогою серветки з мікрофібри обережно потріть круговими рухами

В кінці промийте окуляри чистою водою, щоб видалити всі залишки, і протріть чистою сухою тканиною з мікрофібри.

Щоб окуляри не дряпалися та були якомога довше у гарному стані, дотримуйтесь таких порад: