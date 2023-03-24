Очки или контактные линзы: врач рассказала, что лучше выбрать

Очки или контактные линзы лучше выбрать (freepik)

Когда человек чувствует, что его зрение ухудшилось и без корректирующей оптики никак не обойтись, возникает вопрос, что выбрать: очки или линзы. Многие стесняются носить очки, поэтому выбирают линзы. Стоит знать все плюсы и недостатки таких "приборов" для глаз.

Об этом сообщила офтальмолог Лилия Кудла в Instagram.

Преимущества очков К основным преимуществам очков врач отнесла: Длительный срок службы;

С помощью разных вариантов оправ можно менять имидж;

Простота в использовании;

Простой уход, для которого достаточно салфетки и футляра. Однако очки имеют и определенные недостатки. К ним относятся: Проблематично заниматься спортом;

При резком изменении температур линзы запотевают, из-за чего у них ухудшается видимость;

При разнице в рефракции более 2 диоптрий не могут полностью корректироваться (предпочитаются контактные линзы в таких случаях);

Есть ограничение поля зрения;

При астигматизме не всегда всем бывает комфортно в очках. Плюсы контактных линз По словам врача, к преимуществам контактных линз относят: Не ограничивают поле зрения;

Незаметны на виду и не меняют вид;

Не могут разбиться, так что нет риска повредить глаза обломками;

Удобно заниматься спортом;

Когда на улице яркое солнце и хочется одеть очки, но и четкости зрения не терять;

Когда хочется изменить образ - это можно сделать с помощью цветных контактных линз. Контактные линзы также имеют и определенные недостатки: Контактные линзы требуют специального ухода;

Их нельзя носить при простудных и аллергических заболеваниях;

Контактные линзы требуют более частой замены по сравнению с очками;

При недостаточно тщательном уходе за линзами могут развиться аллергические или воспалительные процессы глаза. Врач говорит, что лучше совмещать очки и контактные линзы. Это позволит чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах.