Окуліст показала відео, після якого вам більше не захочеться нарощувати вії

Чому окуліст ніколи не робитиме таку процедуру собі

За словами Алекс, вона в жодному разі не піде нарощувати собі вії. Причина дуже вагома: виявляється, на волосинках можуть вільно жити бактерії, яких непросто позбутися.

На відео лікарка продемонструвала дописувачам моторошний знімок вій своєї пацієнтки.

"Це фотографія нарощених вій з тоннами бактерій та навіть кліщами на них. Навіть якщо ви їх чистите щодня, все одно є високий ризик розмноження мікробів", - пояснила медик.

Ось чому нарощені вії небезпечні (скриншот)

Не тільки бактерії становлять небезпеку для повік і очей

Фахівець також згадала про небезпеку рідкої підводки та сироватки для вій із вмістом простагландину. Перший продукт сильно висушує очі і може призвести до появи ячменю. А ось другий провокує виникнення темних плям.

Головне, що треба пам'ятати перед будь-якою процедурою: завжди перевіряйте косметику на невеликому шматочку шкіри, наприклад на зап'яті. Так ви зможете переконатися, що вона безпечна саме для вас і не викличе ніяких побічних реакцій.