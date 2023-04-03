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Окулист показала видео, после которого вам больше не захочется наращивать ресницы

Почему наращивание ресниц опасно (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Наращивание ресниц - чрезвычайно популярная процедура среди женщин. Но мало кто задумывается о последствиях этого бьюти-тренда.

Почему приклеивание искусственных волос на веки может навредить, рассказала в TikTok офтальмолог из Канады Алекс Хехт.

Почему окулист никогда не будет делать такую процедуру себе

По словам Алекс, она ни в коем случае не пойдет наращивать себе ресницы. Причина очень веская: оказывается, на волосках могут свободно жить бактерии, от которых непросто избавиться.

На видео врач продемонстрировала подписчикам жуткий снимок ресниц своей пациентки.

"Это фотография нарощенных ресниц с тоннами бактерий и даже клещами на них. Даже если вы их чистите каждый день, все равно высок риск размножения микробов", - пояснила медик.

Вот почему нарощенные ресницы опасны (скриншот)

Не только бактерии представляют опасность для век и глаз

Специалист также упомянула об опасности жидкой подводки и сыворотки для ресниц с содержанием простагландина. Первый продукт сильно иссушает глаза и может привести к появлению ячменя. А вот второе провоцирует возникновение темных пятен.

Главное, что нужно помнить перед любой процедурой: всегда проверяйте косметику на небольшом кусочке кожи, например, на запястье. Так вы сможете убедиться, что она безопасна для вас и не вызовет никаких побочных реакций.

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Раньше мы писали о самом опасном продукте с полки супермаркета.

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