С октября украинцы будут получать субсидии по-новому: что изменилось

В этом отопительном сезоне Министерство социальной политики будет осуществлять выплаты субсидий за услуги ЖКХ в наличной форме. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева в интервью "НВ Бизнес".

По его словам, министерство перевело часть потребителей на наличную форму выплат еще в прошлом сезоне, и этот опыт оказался успешным. Рева подчеркнул, что те, кто смог зимой потратить меньше положенного им газа, сможет сэкономленные деньги оставить себе.

Рева также заявил, что из 4 млн домохозяйств, которые в прошлом отопительном сезоне получили субсидию в безналичной форме, только 200 тысяч не заплатили вовремя по счетам.

Субсидии в Украине (фото: НБУ)

При этом, если у домохозяйства долг достигает более 340 грн, то к нему могут применяться санкции. К примеру, 200 тысяч домохозяйств будут получать субсидию наличными деньгами, то сэкономленные деньги они получат в конце сезона.

Рева также подчеркнул, что власти выплачивают субсидии только тем гражданам, которые погасят долги за услуги ЖКХ.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне средний размер субсидии составлял 1,7 тысяч грн на одно домохозяйство.

Напомним, что Пенсионный фонд назвал суммы выплат пенсий и субсидий за август.

Ранее сообщалось о том, что Кабинет министров установил предельный размер абонплаты за ЖКХ услуги в многоэтажных домах.