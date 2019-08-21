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Кабмин установил предельный размер абонплаты за ЖК услуги в многоэтажках

Новости » Общество    21.08.2019 - 13:32
Кабмин установил предельный размер абонплаты за ЖК услуги в многоэтажках
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предельный размер абонплаты не зависит от количества ЖК услуг, предоставленных исполнителем абоненту

Кабинет министров Украины установил предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажках. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Кабмин одобрил проект постановления "Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам".

Так, предполагается определить предельный размер платы за абонентское обслуживание, который может начисляться исполнителем потребителю соответствующей комуслуги, которая предоставляется в многоэтажке по индивидуальному договору.

Также определяется, что предельный размер абонплаты не зависит от количества коммунальных услуг исполнителем абоненту.

Напомним, Окружной административный суд Киева решил не прекращать действие постановления Кабинета министров Украины, которым вводятся ограничения на максимальный размер тарифов на тепло.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце июня правительство установило предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов. В частности, по поставкам тепловой энергии в случае оснащения приборами учета - 1400 гривен за 1 Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость); при отсутствии приборов учета - 35,21 гривны за 1 кв. метр (с учетом НДС).

Добавим также, Кабинет министров Украины расширил перечень банков, через которые граждане могут получать монетизованную субсидию на оплату ЖК услуг.

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