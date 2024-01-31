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Оксана Билозир призналась, как зарабатывает во время войны и какую сумму тратит в месяц

Среда 31 января 2024 09:30
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Оксана Билозир призналась, как зарабатывает во время войны и какую сумму тратит в месяц Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оксана Билозир честно рассказала, как зарабатывает деньги во время войны и сколько тратит в месяц.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Славе Демину.

Подробности

По словам артистки, во время полномасштабной войны, как и до нее, она не стала зарабатывать меньше, а основным источником ее доходов до сих пор остаются концерты.

"Я имею достаточно средств, чтобы чувствовать себя свободным человеком. Зарабатываю на концертной деятельности. У меня не вопрос иметь кучу денег, а чувствовать себя свободной. В этой ситуации, в которой находится страна, я чувствую себя свободно", - поделилась Билозир.

Оксана Билозир призналась, как зарабатывает во время войны и какую сумму тратит в месяц

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

"Я так не считала, но есть месяцы, когда надо поехать куда-то отдохнуть или что-то купить. А так 60-70 тысяч", - добавила исполнительница.

Также певица рассказала, что при необходимости финансово помогает своим детям и внукам.

Экс-депутат также отметила, что за свои звания, которых, как известно, немало, она никаких дополнительных начислений не получает.

Ранее Юрий Ткач честно ответил, сколько зарабатывает и на какие средства живет в условиях войны.

Также блогер Богдан Буше честно сказал, сколько тратит в месяц.

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