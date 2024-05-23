Окрім яєчні: 6 страв з яйцем на сніданок, обід чи вечерю

Скрембл

Якщо ви втомилися від яєчні, приготуйте скрембл - це подібна до омлету страва, яку хтось називає "яєчня-бовтанка" через метод приготування. Додавати в скрембл вершки необов'язково, проте цей інгредієнт пом'якшує смак.

Скрембл (фото: Freepik)

Щоб приготувати скрембл, потрібні:

яйця (великі) - 2 шт.;

вершки - 6 ст. л.;

вершкове масло - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати скрембл

Злегка збийте яйця, вершки та сіль в мисці, до однорідності суміші.

Розігрійте невелику пательню, потім покладіть шматочок вершкового масла і дайте йому розтопитися. Не дозволяйте вершковому маслу підрум'янитися, інакше воно знебарвить яйця.

Влийте яєчну суміш і дайте їй постояти, не перемішуючи, 20 секунд - а після цього перемішайте дерев'яною ложкою. Дати страві посмажитися ще 10 секунд, потім перемішайте і знову зачекайте.

Повторіть цей крок до того часу, поки яйця не схопляться - тоді можна зачекати охолодження та їсти скрембл.

Яйця-пашот на тостах з авокадо та фетою

Таке поєднання вершкового авокадо, солоної фети, гострого перцю чилі, доповнене рідким яйцем-пашот, прикрасить ранок. Для цього сніданку потрібно:

яйця (великі) - 2 шт.;

білий винний оцет - 2 ст. л.;

авокадо - 1 шт.;

фета - 50 г;

лимонний сік - з 1/2 лимона;

чилі - 0,5-1 ч. л.;

хліб - 2 шматочки.

Як готувати яйця-пашот з авокадо і фетою

Наповніть велику каструлю водою, додайте оцет і доведіть до сильного кипіння на великому вогні. Після закипання трохи зменште вогонь, а потім ложкою закрутіть воду у вир. Розбийте обидва яйця до каструлі і варіть декілька хвилин.

У невеликій мисці розімніть м'яку частину авокадо та фету, додавши чилі та лимонний сік. А хліб підсмажте на пательні - по декілька хвилин з кожного боку.

Викладіть на тост авокадо і фету, а зверху покладіть яйце-пашот.

Яйця-пашот з авокадо і фетою (ілюстрація: Freepik)

Запечені яйця з беконом і шпинатом

Для цієї страви в екзотичному стилі для пізнього сніданку або вечері потрібні такі інгредієнти:

олія - 1 ст. л.;

цибуля (середня) - 1 шт.;

часник - 1 зубчик;

зелений перець чилі - 1 шт.;

помідори - 400 г;

смажений консервований перець - 100 г;

шинка - 180 г;

шпинат Бебі - 50 г;

яйця (середні) - 2 шт.;

каєнський перець - щіпка;

хліб - для подачі.

Як запекти яйця з беконом і шпинатом

Очистьте та подрібніть цибулю і перець чилі, часник очистьте і розчавіть. Помідори помийте і наріжте на невеликі шматочки довільної форми.

Злийте з консервованого перцю воду, дрібне наріжте овоч. Розігрійте духовку до 180 градусів. В цей час розігрійте олію на пательні. Додайте цибулю і готуйте 6 хвилин до розм'якшення. Після цього додайте часник і перець чилі та смажте ще пару хвилин.

Додайте помідори та 100 мл води, добре посоліть та перемішайте. Доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин, поки соус не почне загусати. Додайте шпинат та перемішайте соус.

Добре приправте перцем нарізану шинку. Перелийте соус до форми, зробіть 2 заглиблення і розбийте в них яйця.

Додайте дрібку каєнського перцю і шинку. Поставте страву в духовку і запікайте 10 хвилин, поки білки яєць не схопляться. Подавати відразу з хлібом.

Запечені яйця з беконом і шпинатом (ілюстрація: Freepik)

Яйця карі з капустою так картоплею

Для того, щоб приготувати цю незвичну духмяну страву з кольорової капусти, треба такі продукти:

олія - 3 ст. л.;

цибуля (велика) - 1 шт.;

перець чилі - 1 шт.;

картопля (велика) - 2 шт.;

імбир - шматочок розміром 4-5 см;

паста карі - 2 ст. л.;

капуста цвітна (середня) - 1 шт.;

кокосове молоко - 400 мл;

яйця - 6 шт.;

підсмажений мигдаль (за бажанням) - 2 ст. л.;

коріандр свіжий - 50 г;

сіль - до смаку;

часник - 4 зубчики.

Як готувати капусту карі з яйцем і картоплею

Очистьте та подрібніть цибулю і перець, помийте і розділіть на суцвіття капусту. Картоплю помийте, очистьте та наріжте на великі шматки, а яйця зваріть круто.

Очистьте і подрібніть часник та імбир, а коріандр помийте і наріжте. Розігрійте велику глибоку пательню на повільному вогні. Додайте олію, всипте цибулю і смажте на середньому вогні 8-10 хвилин, періодично помішуючи, поки вона не розм'якне і не почне золотитися.

Додайте перець чилі, часник та імбир до цибулевої суміші та обсмажуйте 2 хвилини. Трохи збільште вогонь, додайте картоплю і готуйте 3-4 хвилини, часто помішуючи, поки вона не стане м'якою. Додайте пасту карі, перемішайте, вкиньте капусту і смажте ще 1 хвилину.

Влийте кокосове молоко в каструлю, ретельно перемішайте, посоліть і доведіть суміш до кипіння. Накрийте пательню кришкою і зменште вогонь. Варіть карі 20-25 хвилин, часто помішуючи, поки соус трохи не загусне, а овочі не стануть м'якими.

Яйця наполовину занурте в соус жовтками догори, накрийте кришкою пательню і тушкуйте на повільному вогні ще 1-2 хвилини. Подавати, посипавши підсмаженим мигдалем (за бажанням) та коріандром.

Капуста карі з яйцем (фото: nzherald.co.nz)

Салат з яйцем, квасолею та беконом

Ситний салат, не надто калорійний, але достатньо м'ясний, щоб стати поживним перекусом для всієї родини. Для цього салату потрібні:

чіабата - 1 невеликий батон,

бекон - 180-200 г;

олія - 4 ст. л.;

яйця - 4 шт.;

стручкова квасоля заморожена - 100 г;

салат ромен - 1 невелика капустина;

цибуля (маленька) - 3 шт.;

білий винний оцей - 1 ст. л.;

гірчиця - 1 ч. л.

Як готувати салат з яйцем і беконом

Розігрійте духовку до 180 градусів, наріжте на невеликі шматки та викладіть на деко чіабату з беконом, збризніть олією (1 ст. л.). Випікайте 15 хвилин, перевертаючи на половині процесу, поки хліб не стане золотистим і хрустким, а бекон не прожариться.

Яйця варіть 6 хвилин з моменту закипання води. За 3 хвилини до готовності додайте квасолю. Потім злийте воду, очистьте яйця та розріжте їх на чверті.

Помийте салат, очистьте та подрібніть цибулю. Порвіть листя салату у велику миску, додайте зелену цибулю, квасолю та чіабату.

Змішайте в окремій мисці інгредієнти для заправки - оцет, гірчицю та решту олії, приправте салат. Зверху викладіть яйця та бекон і подавайте до столу.

Салат з яйцем і беконом (ілюстрація: Freepik)

Яєчний кремовий десерт

Для приготування такого ніжного кремового десерту потрібні наступні інгредієнти:

яйця - 4 шт.;

ванільний порошок - 1 ч. л.;

цукрова пудра - 60 г;

молоко (бажано незбиране) - 215 мл;

вершки - 215 мл;

мускатний горіх - дрібка.

Як готувати кремовий десерт з яйцем

Розігрійте духовку до 150 градусів. Розбийте до миски 3 яйця, з останнього використайте лише жовток.

Додайте мускатний горіх, ванільний порошок і цукор, і дерев'яною ложкою збийте суміш до однорідної маси. Додайте молоко і вершки, перемішайте, та перелийте в невелику форму.

Кремовий десерт (ілюстрація: Freepik)

Наповніть більшу форму для запікання водою наполовину, всередину помістіть меншу форму. Вода має доходити приблизно на три чверті до країв формочки.

Випікайте 45-50 хвилин або до зарум'янювання. Десерт можна подавати теплим або поставити на ніч у холодильник.