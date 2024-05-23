Кроме яичницы: 6 блюд с яйцом на завтрак, обед или ужин

Яйца - достаточно полезный и питательный продукт для организма благодаря высокому содержанию белка. Но самые простые блюда на завтрак или ужин - например, омлет или сваренные яйца - могут надоесть. Однако разнообразить блюдо можно даже методом приготовления.
О том, что приготовить из яиц, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Если вы устали от яичницы, приготовьте скрембл - это похожее на омлет блюдо, которое кто-то называет "яичница-болтанка" из-за метода приготовления. Добавлять в скрембл сливки необязательно, но этот ингредиент смягчает вкус.
Скрембл (фото: Freepik)
Чтобы приготовить скрембл, нужны:
Как готовить скрембл
Слегка взбейте яйца, сливки и соль в миске до однородности смеси.
Разогрейте небольшую сковороду, затем добавьте кусочек сливочного масла и дайте ему растопиться. Не позволяйте сливочному маслу подрумяниться, иначе оно обесцвечивает яйца.
Влейте яичную смесь и дайте ей постоять, не перемешивая, 20 секунд - а после этого перемешайте деревянной ложкой. Дать блюду пожариться еще 10 секунд, затем перемешайте и снова подождите.
Повторите этот шаг до тех пор, пока яйца не схватятся - тогда можно подождать охлаждения и есть скрембл.
Такое сочетание сливочного авокадо, соленой феты, острого перца чили, дополненное жидким яйцом-пашотом, украсит утро. Для этого завтрака нужно:
Как готовить яйца-пашот с авокадо и фетой
Наполните большую кастрюлю водой, добавьте уксус и доведите до кипения на большом огне. После закипания немного убавьте огонь, а затем ложкой закрутите воду в водоворот. Разбейте оба яйца до кастрюли и варите несколько минут.
В небольшой миске разомните мягкую часть авокадо и фету, добавив чили и лимонный сок. А хлеб поджарьте на сковороде - по несколько минут с каждой стороны.
Выложите на тост авокадо и фету, а сверху положите яйцо-пашот.
Яйца-пашот с авокадо и фетой (иллюстрация: Freepik)
Для этого блюда в экзотическом стиле для позднего завтрака или ужина требуются следующие ингредиенты:
Как запечь яйца с беконом и шпинатом.
Очистите и измельчите лук и перец чили, чеснок очистите и раздавите. Помидоры помойте и нашинкуйте на небольшие кусочки произвольной формы.
Слейте из консервированного перца воду, мелко нашинкуйте овощ. Разогрейте духовку до 180 градусов. В это время разогрейте масло на сковороде. Добавьте лук и готовьте 6 минут до размягчения. Затем добавьте чеснок и перец чили и жарьте еще пару минут.
Добавьте помидоры и 100 мл воды, посолите и перемешайте. Доведите до кипения и варите 10 минут, пока соус не загустеет. Добавьте шпинат и перемешайте соус.
Хорошо приправьте перцем нарезанную ветчину. Перелейте соус в форму, сделайте 2 углубления и разбейте в них яйца.
Добавьте щепотку кайенского перца и ветчину. Поставьте блюдо в духовку и запекайте 10 минут, пока белки яиц не схватятся. Подавать сразу с хлебом.
Запеченные яйца с беконом и шпинатом (иллюстрация: Freepik)
Для того чтобы приготовить это необычное ароматное блюдо из цветной капусты, нужно следующие продукты:
Как готовить капусту карри с яйцом и картофелем
Очистите и измельчите лук и перец, помойте и разделите капусту на соцветия. Картошку помойте, очистите и нарежьте на большие куски, а яйца сварите вкрутую.
Очистите и измельчите чеснок и имбирь, а кориандр помойте и нашинкуйте. Разогрейте большую глубокую сковороду на медленном огне. Добавьте масло, всыпьте лук и жарьте на среднем огне 8-10 минут, периодически помешивая, пока он не размякнет и не начнет золотиться.
Добавьте перец чили, чеснок и имбирь в луковую смесь и обжаривайте 2 минуты. Немного увеличьте огонь, добавьте картофель и готовьте 3-4 минуты, часто помешивая, пока он не станет мягким. Добавьте пасту карри, перемешайте, бросьте капусту и жарьте еще 1 минуту.
Влейте кокосовое молоко в кастрюлю, тщательно перемешайте, посолите и доведите смесь до кипения. Накройте сковороду крышкой и убавьте огонь. Варите карри 20-25 минут, часто помешивая, пока соус чуть-чуть не загустеет, а овощи не станут мягкими.
Яйца наполовину окуните в соус желтками вверх, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне еще 1-2 минуты. Подавать, посыпав поджаренным миндалем (по желанию) и кориандром.
Капуста карри с яйцом (фото: nzherald.co.nz)
Сытный салат не слишком калорийный, но достаточно мясной, чтобы стать питательным перекусом для всей семьи. Для этого салата нужны:
Как готовить салат с яйцом и беконом
Разогрейте духовку до 180 градусов, нарежьте на небольшие куски и выложите на противень чиабатту с беконом, сбрызните маслом (1 ст. л.). Выпекайте 15 минут, переворачивая на половине процесса, пока хлеб не станет золотистым и хрустящим, а бекон не прокалится.
Яйца варите 6 минут после закипания воды. За 3 минуты до готовности добавьте фасоль. Затем слейте воду, очистите яйца и разрежьте на четверти.
Помойте салат, очистите и измельчите лук. Порвите листья салата в большую миску, добавьте зеленый лук, фасоль и чиабатту.
Смешайте в отдельной миске ингредиенты для заправки - уксус, горчицу и оставшееся масло, приправьте салат. Сверху выложите яйца и бекон и подавайте на стол.
Салат с яйцом и беконом (иллюстрация: Freepik)
Для приготовления такого нежного кремового десерта требуются следующие ингредиенты:
Как готовить кремовый десерт с яйцом
Разогрейте духовку до 150 градусов. Разбейте в миску 3 яйца, из последнего используйте только желток.
Добавьте мускатный орех, ванильный порошок и сахар и деревянной ложкой взбейте смесь до однородной массы. Добавьте молоко и сливки, перемешайте и перелейте в небольшую форму.
Кремовый десерт (иллюстрация: Freepik)
Наполните большую форму для запекания наполовину водой, внутрь поместите меньшую форму. Вода должна доходить примерно на три четверти до края формочки.
Выпекайте 45-50 минут или до зарумянивания. Десерт можно подавать тёплым или поставить на ночь в холодильник.
Раньше мы рассказывали про секреты в приготовлении идеального омлета.
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Использованные источники для подготовки материала: Taste, Good Food.