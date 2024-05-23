Кроме яичницы: 6 блюд с яйцом на завтрак, обед или ужин

Скрембл

Если вы устали от яичницы, приготовьте скрембл - это похожее на омлет блюдо, которое кто-то называет "яичница-болтанка" из-за метода приготовления. Добавлять в скрембл сливки необязательно, но этот ингредиент смягчает вкус.

Скрембл (фото: Freepik)

Чтобы приготовить скрембл, нужны:

яйца (большие) - 2 шт.;

сливки - 6 ст. л.;

сливочное масло - по вкусу;

соль - по вкусу.

Как готовить скрембл

Слегка взбейте яйца, сливки и соль в миске до однородности смеси.

Разогрейте небольшую сковороду, затем добавьте кусочек сливочного масла и дайте ему растопиться. Не позволяйте сливочному маслу подрумяниться, иначе оно обесцвечивает яйца.

Влейте яичную смесь и дайте ей постоять, не перемешивая, 20 секунд - а после этого перемешайте деревянной ложкой. Дать блюду пожариться еще 10 секунд, затем перемешайте и снова подождите.

Повторите этот шаг до тех пор, пока яйца не схватятся - тогда можно подождать охлаждения и есть скрембл.

Яйца-пашот на тостах с авокадо и фетой

Такое сочетание сливочного авокадо, соленой феты, острого перца чили, дополненное жидким яйцом-пашотом, украсит утро. Для этого завтрака нужно:

яйца (большие) - 2 шт.;

белый винный уксус - 2 ст. л.;

авокадо - 1 шт.;

фета - 50 г;

лимонный сок - из 1/2 лимона;

чили - 0,5-1 ч. л.;

хлеб - 2 кусочка.

Как готовить яйца-пашот с авокадо и фетой

Наполните большую кастрюлю водой, добавьте уксус и доведите до кипения на большом огне. После закипания немного убавьте огонь, а затем ложкой закрутите воду в водоворот. Разбейте оба яйца до кастрюли и варите несколько минут.

В небольшой миске разомните мягкую часть авокадо и фету, добавив чили и лимонный сок. А хлеб поджарьте на сковороде - по несколько минут с каждой стороны.

Выложите на тост авокадо и фету, а сверху положите яйцо-пашот.

Яйца-пашот с авокадо и фетой (иллюстрация: Freepik)

Запеченные яйца с беконом и шпинатом

Для этого блюда в экзотическом стиле для позднего завтрака или ужина требуются следующие ингредиенты:

растительное масло - 1 ст. л.;

лук (средний) - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

зеленый перец чили - 1 шт.;

помидоры - 400 г;

жареный консервированный перец - 100 г;

ветчина - 180 г;

шпинат Бэби - 50 г;

яйца (средние) - 2 шт.;

кайенский перец - щепотка;

хлеб - для подачи.

Как запечь яйца с беконом и шпинатом.

Очистите и измельчите лук и перец чили, чеснок очистите и раздавите. Помидоры помойте и нашинкуйте на небольшие кусочки произвольной формы.

Слейте из консервированного перца воду, мелко нашинкуйте овощ. Разогрейте духовку до 180 градусов. В это время разогрейте масло на сковороде. Добавьте лук и готовьте 6 минут до размягчения. Затем добавьте чеснок и перец чили и жарьте еще пару минут.

Добавьте помидоры и 100 мл воды, посолите и перемешайте. Доведите до кипения и варите 10 минут, пока соус не загустеет. Добавьте шпинат и перемешайте соус.

Хорошо приправьте перцем нарезанную ветчину. Перелейте соус в форму, сделайте 2 углубления и разбейте в них яйца.

Добавьте щепотку кайенского перца и ветчину. Поставьте блюдо в духовку и запекайте 10 минут, пока белки яиц не схватятся. Подавать сразу с хлебом.

Запеченные яйца с беконом и шпинатом (иллюстрация: Freepik)

Яйца карри с капустой и картофелем

Для того чтобы приготовить это необычное ароматное блюдо из цветной капусты, нужно следующие продукты:

растительное масло - 3 ст. л.;

лук (большой) - 1 шт.;

перец чили - 1 шт.;

картофель (большой) - 2 шт.;

имбирь - кусочек размером 4-5 см;

паста карри - 2 ст. л.;

цветная капуста (средняя) - 1 шт.;

кокосовое молоко - 400 мл;

яйца - 6 шт.;

поджаренный миндаль (по желанию) - 2 ст. л.;

кориандр свежий - 50 г;

соль - по вкусу;

чеснок - 4 зубчика.

Как готовить капусту карри с яйцом и картофелем

Очистите и измельчите лук и перец, помойте и разделите капусту на соцветия. Картошку помойте, очистите и нарежьте на большие куски, а яйца сварите вкрутую.

Очистите и измельчите чеснок и имбирь, а кориандр помойте и нашинкуйте. Разогрейте большую глубокую сковороду на медленном огне. Добавьте масло, всыпьте лук и жарьте на среднем огне 8-10 минут, периодически помешивая, пока он не размякнет и не начнет золотиться.

Добавьте перец чили, чеснок и имбирь в луковую смесь и обжаривайте 2 минуты. Немного увеличьте огонь, добавьте картофель и готовьте 3-4 минуты, часто помешивая, пока он не станет мягким. Добавьте пасту карри, перемешайте, бросьте капусту и жарьте еще 1 минуту.

Влейте кокосовое молоко в кастрюлю, тщательно перемешайте, посолите и доведите смесь до кипения. Накройте сковороду крышкой и убавьте огонь. Варите карри 20-25 минут, часто помешивая, пока соус чуть-чуть не загустеет, а овощи не станут мягкими.

Яйца наполовину окуните в соус желтками вверх, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне еще 1-2 минуты. Подавать, посыпав поджаренным миндалем (по желанию) и кориандром.

Капуста карри с яйцом (фото: nzherald.co.nz)

Салат с яйцом, фасолью и беконом

Сытный салат не слишком калорийный, но достаточно мясной, чтобы стать питательным перекусом для всей семьи. Для этого салата нужны:

чиабатта - 1 небольшой батон,

бекон - 180-200 г;

масло - 4 ст. л.;

яйца - 4 шт.;

стручковая фасоль замороженная - 100 г;

салат ромен - 1 небольшая капуста;

лук (маленький) - 3 шт.;

белый винный этот - 1 ст. л.;

горчица - 1 ч. л.

Как готовить салат с яйцом и беконом

Разогрейте духовку до 180 градусов, нарежьте на небольшие куски и выложите на противень чиабатту с беконом, сбрызните маслом (1 ст. л.). Выпекайте 15 минут, переворачивая на половине процесса, пока хлеб не станет золотистым и хрустящим, а бекон не прокалится.

Яйца варите 6 минут после закипания воды. За 3 минуты до готовности добавьте фасоль. Затем слейте воду, очистите яйца и разрежьте на четверти.

Помойте салат, очистите и измельчите лук. Порвите листья салата в большую миску, добавьте зеленый лук, фасоль и чиабатту.

Смешайте в отдельной миске ингредиенты для заправки - уксус, горчицу и оставшееся масло, приправьте салат. Сверху выложите яйца и бекон и подавайте на стол.

Салат с яйцом и беконом (иллюстрация: Freepik)

Кремовый яичный десерт

Для приготовления такого нежного кремового десерта требуются следующие ингредиенты:

яйца - 4 шт.;

ванильный порошок - 1 ч. л.;

сахарная пудра - 60 г;

молоко (желательно цельное) - 215 мл;

сливки - 215 мл;

мускатный орех - щепотка.

Как готовить кремовый десерт с яйцом

Разогрейте духовку до 150 градусов. Разбейте в миску 3 яйца, из последнего используйте только желток.

Добавьте мускатный орех, ванильный порошок и сахар и деревянной ложкой взбейте смесь до однородной массы. Добавьте молоко и сливки, перемешайте и перелейте в небольшую форму.

Кремовый десерт (иллюстрация: Freepik)

Наполните большую форму для запекания наполовину водой, внутрь поместите меньшую форму. Вода должна доходить примерно на три четверти до края формочки.

Выпекайте 45-50 минут или до зарумянивания. Десерт можно подавать тёплым или поставить на ночь в холодильник.